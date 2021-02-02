Число вакцинированных в мире превысило 100 млн

В мире вакцину от коронавируса получили больше 101 млн человек, сообщил Bloomberg. Во всех странах коронавирусом заразились 103,4 млн человек. Число вакцинированных в США превысило число тех, кто болеет или переболел COVID-19.

Агентство вело подсчет по 64 странам. Средний показатель вакцинации — 4,25 млн доз в день.

Лидеры по числу вакцинированных:

США — 32,8 млн;

Китай — 24 млн;

ЕС — 12,7 мл;

Великобритания — 9,8 млн;

Израиль — 5 млн.

Bloomberg указывает, что в России вакцину получили 500 тыс. человек. Однако, по данным на 5 января, в России от коронавируса вакциной «Спутник V» привились около 1 млн человек.

В США хотя бы одну дозу получили 32,8 млн, средний уровень вакцинации — 1,3 млн в день. По данным Университета Джонса Хопкинса, в США число заражений составляет 26,3 млн.

США остаются лидерами по числу заражений коронавирусом. После них следуют Индия (10,8 млн), Бразилия (9,2 млн), Великобритания (3,9 млн) и Россия (3,8 млн).

О сбоях в поставках вакцин — в материале “Ъ” «Доктор Хаос».