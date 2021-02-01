Доктор Хаос

Появление долгожданных вакцин пока не принесло победы над коронавирусом, а по мере продвижения процесса вакцинации появляются все новые проблемы. В США, например, власти не могут найти разосланные по штатам 20 млн доз препарата, а Европа из-за задержек в производстве вакцины вынуждена ограничивать ее вывоз за пределы государственного объединения. Всемирная организация здравоохранения бьет тревогу.

«Майк Тайсон говорил: "План есть у каждого, пока вам не прилетит в лицо"» — именно так, по словам собеседника издания Politico, можно описать впечатления команды президента США Джо Байдена от ситуации с обеспечением страны вакциной от SARS-CoV-2. «Они ведут планирование, они компетентны. Проблема в тяжести проблем, которые сваливаются на вас, когда вы садитесь в это кресло»,— уточнил знакомый с положением вещей источник.

По данным издания, проблем у администрации Джо Байдена хватает. Из них главная — недостаток актуальных сведений. Президентская команда регулярно устраивает брифинги для журналистов, но сама всей полнотой информации не обладает. Проблемы доставляет, в частности, отсутствие налаженных контактов с работниками ведомств, которые занимаются непосредственной организацией кампании по вакцинации. Одна из причин отсутствия таких контактов в том, что «ни у кого нет полной картины», рассказала Politico член переходной команды Джо Байдена Джули Морита:

«Планы делались из расчета на то, что после въезда в Белый дом появится больше информации».

Например, администрация спустя неделю после вступления в должность так и не смогла выяснить судьбу 20 млн доз вакцины, которые отправили в распоряжение штатов и которые должны были существенно помочь поголовному вакцинированию населения. Причем считается, что лишь около 2 млн доз пока не учтены системой из-за запоздалого информирования: остальные ампулы лежат в морозильных камерах где-то на полпути в сложной логистической цепочке между федеральным центром и медицинскими учреждениями на местах. «Программа вакцинации находится в более сложной ситуации, чем мы предсказывали и ожидали»,— признался на прошедшей неделе сам Джо Байден.

Как сообщает Politico, нынешняя администрация старается воздержаться от обвинений в адрес предыдущего президента Дональда Трампа, однако известно, что люди из команды господина Байдена были допущены до брифингов об общефедеральной ситуации лишь накануне инаугурации, а о ситуации на местах узнали лишь после нее. Президентская команда лишь после начала работы узнала, что единой федеральной сети отслеживания вакцины не существует: центр лишь передает вакцину властям штатов, которые затем должны отчитаться, но лишь тогда, когда инъекции уже сделаны.

«Бардак»,— емко охарактеризовал ситуацию близкий к новой администрации чиновник.

К общей неразберихе добавилась смена стратегии: первоначально администрация Дональда Трампа предполагала «придержать» некоторое количество вакцины, чтобы люди, получившие первую дозу двухкомпонентного препарата, могли гарантированно получить вторую. Команда Джо Байдена распорядилась сосредоточиться на максимальной вакцинации людей первой дозой и разрешила штатам использовать для этого отложенную впрок вакцину.

К тому же, придя к власти, соратники Джо Байдена узнали, что производители вакцины не способны произвести столько препарата, сколько обещал Дональд Трамп. Потому нацию уведомили: доступ к вакцине будет затруднен до лета. «Скорого конца (вакцинации.— “Ъ”) не будет. Возможно, вообще не будет яркой финишной линии, которую можно было бы пересечь и сказать, что дело сделано, мы молодцы и все будет прекрасно»,— пояснил Крейг Фагейт, бывший руководитель федерального агентства по чрезвычайным ситуациям, работавший в переходной команде Джо Байдена.

Впрочем, проблемы с количеством произведенной вакцины касаются далеко не только США: накануне из-за перебоев с поставками власти Евросоюза ввели механизм экспортного контроля.

Отныне власти стран ЕС имеют право запрещать вывоз вакцины за границу, если компания-производитель не выполнила обязательства перед ними.

«Наш приоритет — защита и здоровье наших граждан. Сложившиеся обстоятельства не оставляют нам иного выбора»,— пояснили в Еврокомиссии. Подчеркивается, что это не запрет на экспорт, а лишь временная мера, рассчитанная до конца марта. Из режима контроля предусмотрены исключения: под него не подпадают поставки в 92 страны мира, в том числе в Израиль, Ливан, Норвегию и Швейцарию, а также поставки для COVAX — программы ВОЗ по обеспечению вакциной бедных стран.

«Пострадавшими» из-за действий Евросоюза стали, в числе прочих, США, Канада, Австралия и Великобритания, недавно покинувшая ЕС. В список «жертв» также была внесена Северная Ирландия: власти Евросоюза опасались, что она может стать обходным путем для поставок вакцин на территорию Соединенного Королевства. Эта мера вызвала решительное осуждение Лондона, Дублина и Белфаста: дело в том, что одним из условий «Брексита» — выхода Великобритании из ЕС — был так называемый североирландский протокол, который предусматривал отсутствие постов пограничного контроля между Северной Ирландией (частью Великобритании) и Ирландской республикой (независимым государством, входящим в ЕС). Соответственно, решение Евросоюза де-факто воссоздавало внутриирландскую границу и шло вразрез с соглашением по «Брекситу», что и привело к возмущению столиц. В итоге решение было оперативно отменено.

Если говорить о конкретном «виновнике» случившегося, им многие в Европе называют компанию AstraZeneca.

Власти ЕС недавно утвердили ее вакцину (третью по счету после препаратов компании Pfizer и Moderna), однако AstraZeneca оказалась неспособна произвести столько доз, сколько было обещано, ссылаясь на производственные трудности. Власти ЕС такое объяснение не устроило: дело в том, что Евросоюз заключил соглашение с AstraZeneca лишь прошлой осенью, спустя три месяца после того, как это уже сделала Великобритания. Однако был важный нюанс: Брюссель выделил компании $400 млн на наращивание производственных мощностей.

Теперь чиновники Евросоюза обвиняют AstraZeneca в том, что та умышленно планировала организовать поставки Лондону за счет ЕС, чем нарушила договорные обязательства.

«Мы пытаемся наверстать упущенное, но мы исчерпали практически все возможности. У нас есть достаточно вакцины, чтобы начать поставки в Евросоюз, однако не так много, как мы рассчитывали»,— признался в минувшую пятницу, 29 января, глава компании AstraZeneca Паскаль Сорио.

Обосновывая свою правоту, Еврокомиссия опубликовала выдержки из конфиденциального договора между ЕС и AstraZeneca: из них можно сделать вывод, что в случае неспособности поставить достаточное число доз препарата для Евросоюза компания обязана задействовать фабрики на территории Великобритании для производства вакцины для нужд ЕС.

Тем не менее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) решение Еврокомиссии раскритиковала. «Есть реальная опасность, что инструмент, который может помочь положить эпидемии конец — вакцины,— может усугубить неравенство. Вакцинный национализм может помочь реализовать краткосрочные политические задачи, но в итоге окажется близоруким и губительным»,— заявил прессе генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Его помощник Марианжела Симан подчеркнула, что часто компоненты для вакцин поставляются из разных стран мира, и таможенные барьеры могут создать сложности. «Скажем так: ничего хорошего, когда страна на данном этапе вводит экспортные запреты или сложности, которые не допускают свободного перемещения по всему миру компонентов для вакцин, диагностического оборудования или других лекарств»,— пояснила она.

Алексей Наумов