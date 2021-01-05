Около 1 млн россиян привились вакциной «Спутник V»

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что от 800 тыс. до 1 млн человек привились от коронавируса вакциной «Спутник V» в России. По его словам, новых побочных эффектов не выявлено.

«Более 800 тыс. или миллион уже провакцинировано в рамках гражданского оборота, Минздрав и Росздравнадзор фактически в режиме онлайн отслеживают всю побочку, никаких побочных эффектов, кроме тех, которые в инструкции перечислены, не обнаружено»,— сказал господин Гинцбург ТАСС.

Он сообщил, что власти Аргентины несколько дней назад рассказали о вакцинации 30 тыс. жителей. Там также не выявили новых побочных эффектов.

Минздрав РФ зарегистрировал две российские вакцины от коронавируса — «Спутник V» Центра имени Гамалеи и «ЭпиВакКорону» центра «Вектор». Вакцинация началась в Москве с 5 декабря, с 15 декабря стартовала во всех регионах.

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