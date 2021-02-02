Оппозиция готовится работать вдолгую

Сегодня, 2 февраля, штаб Алексея Навального планирует провести третью акцию в его поддержку — на этот раз у здания Мосгорсуда, где в 11 утра начнется рассмотрение ходатайства ФСИН о замене ему условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. Находящийся за рубежом координатор региональных штабов оппозиционера Леонид Волков заявил, что команда Алексея Навального будет не только требовать его освобождения, но и добиваться смены власти на грядущих думских выборах. Другие представители внесистемной оппозиции поддерживают идею участия в думских выборах, однако считают вопрос освобождения Алексея Навального первостепенным. Эксперты считают, что у оппозиции нет тактики дальнейших действий и повестки, которая мобилизовала бы большинство недовольных для участия в митингах и предстоящих выборах в Госдуму.

В 11 утра (заседание перенесли на час по просьбе защиты для согласования их позиции с Алексеем Навальным.— “Ъ”) 2 февраля Симоновский суд рассмотрит по существу требование ФСИН о замене Алексею Навальному условного срока по делу о хищениях в «Ив Роше» на реальный. Заседание пройдет в Мосгоросуде. Сторонники Алексея Навального, которые провели уже две несанкционированные акции в его поддержку, 23 и 31 января, готовы вновь собраться у здания суда. Директор ФБК (внесен Минюстом в реестр иноагентов) Иван Жданов в воскресном прямом эфире «Навальный LIVE» назвал акцию 2 февраля «ключевым событием в протестах», отметив, что они не завершены.

Тогда же координатор региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков заявил, что сторонники оппозиционера разработали «долгосрочную стратегию» и не ограничатся требованиями его освобождения.

«Сейчас мы добиваемся освобождения Алексея Навального и политзаключенных, показываем силу и количественную мощность. В сентябре мы вынесем "Единую Россию" на выборах в Госдуму. А потом мы будем готовиться к тому, чтобы Владимиру Путину показался свет в крапинку на выборах президента»,— сказал он. Господин Волков пояснил, что с выборов в Госдуму начнется «непрерывный политический цикл», во время которого сторонники оппозиционера «должны нагнетать и нагнетать давление, работать вдолгую». Инструментом достижения этих целей, по его словам, должна стать система поддержки наиболее сильных оппозиционных кандидатов «Умное голосование».

Другие оппозиционные деятели тоже считают участие в предстоящих выборах в Госдуму логичным продолжением протестов.

Так, партия «Яблоко» накануне митинга 31 января выпустила заявление о протестах и задачах оппозиции. В нем говорится, что протесты могут способствовать изменениям в стране, но «только если они будут принципиально мирными, политически осознанными и целеустремленными». Неприемлемыми на митингах в партии считают, в частности, «популизм» и «разжигание социальной розни». Партия сформулировала семь основных требований, включающих сменяемость власти, независимость судов, свободу слова и экономическую реформу. Зампред «Яблока» Иван Большаков тоже считает, что для достижения реальных результатов энергию уличного протеста необходимо направить в электоральное русло. Координация внесистемных оппозиционных партий и организаций при этом, на его взгляд, может потребоваться в основном в тактических вопросах — организации согласованных митингов или наблюдения на выборах. В создании единой оппозиционной структуры господин Большаков большого смысла не видит. «Консолидировать всю оппозицию в единую структуру крайне сложно. Но если десятки тысяч, выходящих на митинги, запишутся в наблюдатели, фальсифицировать выборы будет сложно, и у гражданского общества в Думе появится представительство»,— говорит он.

Однако координатор «Открытой России» (проект Михаила Ходорковского) Татьяна Усманова считает, что главным сейчас «должен стать вопрос об освобождении Алексея Навального и о недопущении новых арестов». По ее словам, за две недели в России было заведено 40 уголовных дел за нарушение санитарных норм и перекрытие путей сообщения на митингах, «как бы это жутко ни звучало, но в России на свободе остались буквально единицы свободных независимых политиков». Она опасается, что это может вылиться в крупное дело о массовых беспорядках, однако волну протестов не остановит. При этом госпожа Усманова тоже считает выборы в Госдуму «решающим боем» для оппозиции.

«Участие в них принципиально для каждого. Особенно принципиальным этот вопрос должен стать для партий, которые имеют квоту на выдвижение кандидатов без подписей. Очень хочется видеть в списках достойные, а не "удобные" фамилии»,— говорит она.

Политолог Аббас Галлямов полагает, что оппозиционерам важно заявить главной целью в этом году разгром «Единой России» на выборах в Думу: «Эту мысль надо повторять беспрерывно. Она поможет оппозиционной общественности не впасть в уныние, если численность митингующих снизится. Общественность будет понимать, что главный бой впереди». Это, по мнению эксперта, приведет к росту числа наблюдателей и повысит эффективность «Умного голосования».

Политолог Павел Салин считает, что пока оппозиция не определилась с тактикой своих действий и не может предложить нужную повестку для вывода на улицы хотя бы 30% недовольных, власть сама одерживает тактические победы — арестовывает активистов и политиков. «Но этот год принципиально отличается от предыдущих, будет очень много хронологических точек, где потенциальная протестная активность может вновь кристаллизоваться: и регистрация кандидатов в Госдуму, и предвыборная агитация, и подведение итогов выборов. И политическая ситуация может измениться»,— напоминает господин Салин.

Политолог Михаил Виноградов считает, что оппозиция пока не предложила ответ на вопрос, как превратить протест «из способа самовыражения» в «инструмент достижения понятных целей: пока просто не очень понятно, что такое оппозиция, если она оказывается без Навального, поэтому трудно моделировать ее интересы».

Кира Дюрягина