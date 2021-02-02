О протестующих позаботились заранее

К несогласованным акциям сторонников Алексея Навального, прошедшим 31 января в городах Черноземья, готовились не только полиция, но и власти регионов, руководство вузов и школ. Снизить число горожан на улицах должны были рассылки предупреждений, закрытие торговых объектов, аресты активистов, организованные для студентов состязания и другие меры. Их эффективность, впрочем, оказалась спорной.

Единственным субъектом в Черноземье, где власти официально анонсировали ряд ограничений 31 января, оказалась Орловская область. В минувшую пятницу на своей странице в Facebook глава региона коммунист Андрей Клычков рассказал, что решил на день приостановить работу всех развлекательных, спортивных и торговых объектов на площади Ленина: «Мы вынуждены предпринимать ответные решения, продиктованные в первую очередь обеспечением безопасности жителей и гостей нашего региона». По его словам, «поступающая информация о планах и подстрекательстве отдельных людей, возможно провокаторов, свидетельствует о нагнетании активных действий на месте событий, что чревато потенциальным риском для окружающих». Помимо объектов торговли на главной площади и прилегающих улицах власти закрыли детский и городской парки.

29 января местный правозащитник Дмитрий Краюхин сообщил, что на площадь Ленина городские власти завезли снег. Позднее «Гражданский форум» уточнил со ссылкой на мэра Юрия Парахина, что власти лишь хотели восстановить снежные скульптуры, пострадавшие в ходе митинга 23 января. Впрочем, снег в прошедшее воскресенье не помешал 300 местным активистам, которые собрались недалеко от площади и простояли там около двух часов, а затем ушли в сторону памятника Ермолову. Не мешала им и полиция.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Координатора белгородского штаба Навального Максима Климова еще 23 января арестовали на девять суток за нарушение порядка организации собрания: возглавить шествие он не смог. А в субботу на трое суток был арестован главный редактор независимого Telegram-канала «Белгород №1» Владимир Корнев. Канал наиболее подробно освещал первую несогласованную протестную акцию. Господину Корневу вменили организацию либо проведение публичного мероприятия без подачи уведомления (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ, наказание для физлиц — от штрафа до десяти суток административного ареста). Таким образом, журналист не смог принять участие в освещении несогласованной акции 31 января.

Также накануне ее проведения прокуратура вынесла предостережение корреспонденту «Белгорода №1» Игорю Ермоленко.

Как пояснил “Ъ-Черноземье” представляющий интересы господина Корнева адвокат Артем Мартиросян, материалы дела «содержат настолько противоречивую информацию, что при объективном подходе оно подлежало бы возвращению прокурору»:

Обвинения в отношении таких фигур, как Корнев, говорят о том, что существует реальная угроза свободе слова».

По словам старшего медиаюриста Центра защиты прав СМИ (объявлен Минюстом РФ иностранным агентом) Светланы Кузевановой, главной юридической проблемой стало то, что канал не является зарегистрированным СМИ. Поэтому судья рассматривал его сотрудников как активистов. Впрочем, канал все равно освещал вторую акцию, хоть и менее подробно: в частности, редакция не стала проводить стрим, который, по мнению прокуратуры, ранее вместе с некоторыми сообщениями «мотивировал дополнительный интерес к незаконному митингу».

В Тамбове еще 27 января была арестована на 15 суток координатор местного штаба Навального Диана Рудакова. Ей вменили организацию несанкционированной массовой акции с нарушением пешеходного и транспортного сообщения 23 января. На акцию 31 января в городе вышли около ста человек, по утверждениям активистов. Полиция сообщила о 48 участниках и 12 задержанных.

В Липецке еще 23 января по десять суток ареста получили сотрудники регионального штаба Навального Илья Данилов и Владислав Злобин. Обжаловать постановления им не удалось. На повторное шествие, по оценке депутата облсовета Олега Хомутинникова, вышли до 400 человек. Полиция сообщила о 60 участниках и 29 задержанных.

Агитацию против акций активнее всего вели учебные заведения. Так, воронежские школы разослали родителям ссылку на памятку, опубликованную на образовательном портале региона.

В ней говорится о «воспитании сознательного гражданина»: в частности, о том, что «организаторы акций, которые привлекают к участию в них школьников, не только вторгаются в их личную жизнь и учебный процесс, но и провоцируют у детей нарушения психики».

Белгородская прокуратура в середине недели объявила руководителям высших и средних специальных учебных заведений «предостережения о недопустимости нарушений закона в части ненадлежащей профилактической работы среди студентов», а также напомнила об ответственности за участие в несогласованных акциях. Официальные сайты крупнейших вузов региона предупреждений не публиковали. Зато Белгородский государственный технологический университет имени Шухова одновременно с акцией провел День открытых дверей военного учебного центра. А в Белгородском государственном агроуниверситете 29 января разместили информацию о возможности вступить в добровольную народную дружину.

На несанкционированный митинг в Белгороде и втором по величине городе области Старом Осколе пришли совокупно около 45 человек, 35 из которых были задержаны за нарушения порядка публичных мероприятий, сообщили в полиции.

Воронежские вузы рассылкой предупреждений (они появлялись в группах в соцсетях, преимущественно факультетских) не ограничились. В группе «ВКонтакте» факультета гуманитарного образования и воспитания Воронежского госуниверситета инженерных технологий (ВГУИТ) студентам предложили целый ряд активностей — турниры по интеллектуальным и настольным играм, а также теннису. В пресс-службе ВГУИТ сказали “Ъ-Черноземье”, что памятки «были размещены студенческим советом по инициативе администрации вуза в просветительских целях»: «Мы обязаны предупредить студентов об ответственности за противоправные действия». В университете пояснили, что студенческие мероприятия по выходным «проходят регулярно, была вынужденная пауза из-за пандемии»: «Поскольку мы рассчитываем через неделю выйти в офлайн, факультет гуманитарного образования и воспитания потихоньку начал возвращаться к внеучебным мероприятиям».

Появившуюся в соцсетях информацию об отчислениях из-за посещения акций в вузе не подтвердили: «Вуз не преследует и тем более не отчисляет студентов за их гражданскую позицию. Мы не мониторим, кто пошел на несогласованную акцию, кто нет. Однако в случае если студент совершил правонарушение, за которым последовало уголовное преследование, мы вынуждены будем отреагировать и принять меры дисциплинарной ответственности внутри вуза. Другая гипотетическая ситуация — пропуски занятий при административном аресте. При их накоплении следует наказание, но не за политику, а за неуспеваемость».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Предупреждения, по данным воронежского штаба Навального, распространялись в Воронежском государственном техническом университете, Воронежском государственном педагогическом университете, Воронежском юридическом техникуме, Воронежском колледже сварки и промышленных технологий и ряде других учебных заведений.

В Курском государственном университете призвали студентов «не поддерживать бездумно толпу» и напомнили, что они «несут личную ответственность за участие, например, в несанкционированном митинге», «губят свою репутацию» и «бросают тень на родной университет». Это сообщение в соцсетях распространили и другие местные вузы. А в Курском государственном медицинском университете 29 января провели «правовое просвещение иностранных обучающихся», в рамках которого рассматривался вопрос участия в несанкционированных митингах. В воскресенье в Курске из 49 участников в полицию были доставлены 20, сообщили в областном УМВД.

Олег Мухин