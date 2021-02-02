Почему до сих пор не доделали домашнюю арену «Тамбова»

Одной из причин выросших трат «Тамбова» стала невозможность играть в регионе. Домашний стадион клуба «Спартак» не соответствует требованиям для проведения игр РПЛ. Поэтому вышедшая в 2018 году в эту лигу команда не провела дома ни одной игры. Сначала «Тамбов» играл в Саранске, потом в Нижнем Новгороде, а затем вновь в Саранске, оплачивая аренду этих арен. При этом тамбовские власти не раз обещали завершить реконструкцию «Спартака». На пресс-конференции Александр Никитин рассказал, что, по сообщению проектировщика реконструкции, стадион находится в охраняемой зоне, проходящей между улицами Карла Маркса и Советской, теплотрассы, и это не позволяет завершить работы. «Остальные решения можно сделать безболезненно, но перенос опасного производственного объекта надо согласовывать долго. Для меня загадка, почему мы об этой проблеме узнали так поздно. Если это наша вина, накажу ответственных», — заявил губернатор.

Александр Прытков