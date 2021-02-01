Суд отправил под домашний арест муниципального депутата Барановского

Басманный суд отправил под домашний арест муниципального депутата по району Северное Измайлово от КПРФ Дмитрия Барановского. Его подозревают в нарушении санитарно-эпидемиологических норм (ч. 1 ст. 236 УК РФ) в ходе несанкционированной акции в Москве 23 января.

«Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании домашнего ареста в отношении Барановского до 23 марта 2021 года»,— сообщили “Ъ” в пресс-службе суда.

Ранее по делу о нарушении санитарных норм на протесте были отправлены под домашний арест до 23 марта несколько человек, в том числе брат Алексея Навального Олег, юрист ФБК (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) Любовь Соболь и пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш.

Как сообщала официальный представитель МВД Ирина Волк, организаторы и участники несанкционированных акций 23 января создали угрозу распространения коронавируса. В частности, в Москве среди участников мероприятия на Пушкинской площади находились лица, в отношении которых было принято решение об изоляции.