Ученые призвали освободить Навального и прекратить уголовное преследование его сторонников

Российские ученые составили коллективное обращение, в котором выступили против ареста оппозиционера Алексея Навального и разгона мирных протестующих в России. Открытое письмо к российским властям опубликовано в издании «Троицкий вариант — Наука». Коллективное обращение подписали более 100 ученых, работающих как в России, так и в университетах США, Канады, Великобритании, Франции, Германии, Дании, Швеции и Италии.

«Развиваются крайне тревожные и опасные события в России, негативно сказывающиеся как на состоянии общества, так и на отношениях страны с международным сообществом. Эти события включают отравление и арест в России оппозиционного политика Алексея Навального, жестокое обращение с мирными протестующими и политическое преследование несогласных, а также тенденцию к самоизоляции и усилению конфронтации России с другими странами»,— говорится в обращении.

Ученые заявили о необходимости расследования предполагаемого отравления политика и напомнили о недопустимости применения химического оружия на территории России и против ее граждан. Они также выступили за соблюдение прав россиян на мирные протесты.

Диалог власти с обществом ученые назвали необходимым. «Отсылки к опыту демократических стран, где якобы осуществляются такие же действия, противоречат фактам. Мы хорошо знаем ситуацию в этих странах и видим, что протесты летом 2019 года в Москве и совсем недавно по всей России были мирными, а их разгон неоправданно жестоким»,— говорится в обращении.

Среди подписавших обращение — профессор РАН, лауреат премии президента РФ для молодых ученых, главный научный сотрудник Химического факультета МГУ Алексей Бобровский, профессор русской литературы в Оксфордском университете Андрей Зорин, физик, академик РАН, член Национальной академии США Роальд Сагдеев, профессор Йельского университета Руслан Меджитов, ведущий научный сотрудник Национального научного центра Франции Михаил Цфасман и другие.

Алексея Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии. Суд отправил его под стражу до 15 февраля за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше». В ходе акций, прошедших 23 и 31 января в поддержу находящегося под стражей Алексея Навального были задержаны более 8 тыс. человек, более 100 человек получили административные аресты или штрафы, было возбуждено более 40 уголовных дел. Акции протеста прошли почти в 200 российских городах.

Социологи о портрете и мотивации протестующих — в материале “Ъ” «Далеко не школота».