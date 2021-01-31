МВД: полицейский обоснованно направил пистолет на протестующих в Санкт-Петербурге

Сотрудник полиции в Санкт-Петербурге, направивший табельное оружие на участников акции в поддержку политика Алексея Навального 31 января, поступил в соответствии с законом, заявило главное управление МВД по городу. МВД утверждает, что действия протестующих угрожали здоровью полицейского.

«Агрессивные противоправные действия со стороны участников несогласованной акции... создали очевидную угрозу здоровью сотрудника полиции. В целях пресечения указанных действий он в соответствии с законом "О полиции" обнажил табельное оружие. Это возымело эффект, противоправные действия прекратились»,— передает «Интерфакс» заявление регионального управления МВД. Ведомство отметило, что в связи с инцидентом было возбуждено уголовное дело о насилии в отношении сотрудника полиции.

Полицейский достал пистолет после того, как протестующие закидали снежками отступающих сотрудников полиции и несколько раз пнули их ногами, свидетельствует видео, опубликованное «Фонтанкой».

Протестная акция в поддержку политика Алексея Навального прошла сегодня, 31 января, во многих городах России. По оценке «ОВД-Инфо», задержано более 5 тыс. человек. Предыдущая акция протеста состоялась 23 января. Тогда было задержано более 4 тыс. человек, заведено более 20 уголовных дел.

Об акциях 31 января читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.