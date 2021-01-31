Правозащитники сообщили о рекордном числе задержанных на акциях в поддержку Навального

Общее число задержанных на несогласованных акциях протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которые прошли в городах России 31 января, превысило 5 тыс. человек, сообщает правозащитная организация «ОВД-Инфо». К 22:40 мск задержан 5021 человек — это рекорд для протестных акций, проходивших в России. МВД данные о задержанных официально не объявляло.
Города, где больше всего задержанных:
- Москва (не менее 1608 человек);
- Санкт-Петербург (1122);
- Красноярск (194);
- Нижний Новгород (182);
- Тверь (124);
На прошлой акции 23 января число задержанных превысило 4 тыс. человек. Тогда в «ОВД-Инфо» заявили, что этот показатель стал «абсолютным рекордом» за всю историю подобных измерений. Власти официальные данные не предоставили.
Об акциях 31 января читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.