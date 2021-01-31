СЖР: на несогласованных акциях в России задержаны 60 работников СМИ

На протестных акциях в России были задержаны порядка 60 сотрудников СМИ. Большинство из них отпущены после проверки документов, сообщает Союз журналистов России (СЖР).

«На 19:00 мск количество задержанных и пострадавших представителях СМИ приближается к 60. По итогам мониторинга Союз журналистов России сделает выводы и, в случае необходимости, будет обращаться в правоохранительные органы по факту нарушений прав сотрудников СМИ»,— говорится в заявлении СЖР.

Ранее глава СЖР Владимир Соловьев сообщал о 35 задержанных. «Больше всего (задержано.— “Ъ”) в Санкт-Петербурге — восемь журналистов»,— приводит его слова ТАСС.

В то же время «ОВД-Инфо» сообщает минимум о 82 задержанных журналистов. По данным организации, в Москве были задержаны 22 сотрудника СМИ, в Санкт-Петербурге — семь, в Самаре — шесть, в Сочи и Хабаровске — по четыре человека.

Штаб Алексея Навального объявил о завершении акции в поддержку оппозиционера в Москве, в других городах митинги также подошли к концу. По данным «ОВД-Инфо», во время протестных акции в Москве были задержаны более 1 тыс. человек, в Санкт-Петербурге — свыше 700 человек. Общее число задержанных во всех городах, где люди вышли на митинги, превысило 4 тыс. человек.

Об акциях 31 января читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.