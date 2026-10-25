Anthropic потребовались авторские правки

В свою очередь, нейросети ошибаются и ошибаются очень уверенно. Свежее исследование Европейского вещательного союза и BBC показало: почти половина ответов ИИ-ассистентов о новостях содержат существенные проблемы. Есть и вовсе показательный случай: юристы, защищавшие саму Anthropic в суде, извинялись за ошибку, которую Claude внес в судебную ссылку. Дело не столько в частоте просчетов, сколько в их природе и цене. Человек обычно ошибается там, где чего-то не знает и может честно сказать: "Не уверен". Нейросеть же способна убедительно выдумать правдоподобную деталь, и никто не заметит, пока не станет поздно.