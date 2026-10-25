Anthropic потребовались авторские правки
Зачем разработчик ИИ ищет специалиста в отдел маркетинга
Anthropic разыскивает автора текстов. За работу обещают $345 тыс. в год. Разработчик нейросети Claude нанимает специалиста в отдел маркетинга. Главная задача — помогать топ-менеджерам. Новый сотрудник будет писать и редактировать речи, искать идеи для выступлений, сопровождать руководителей на мероприятиях и оперативно реагировать на новости.
Через «живые» тексты Anthropic рассчитывает доносить до аудитории свои ценности, демонстрировать силу на рынке и приверженность взятым обязательствам. И платить за такую работу сотни тысяч долларов вполне оправданно, считает руководитель по связям с общественностью платформы автоматизации маркетинга Unisender Алена Красникова:
«На первый взгляд, эта новость привлекает внушительной зарплатой. Но интереснее совсем другое: Anthropic — компания-разработчик ИИ, и она ищет живого специалиста по коммуникациям руководства, хотя часть задач по написанию текстов уже точно можно делегировать нейросетям.
Но здесь речь идет о тесной работе с руководителями, а значит, специалист по коммуникациям становится полноценным бизнес-партнером. Он должен понимать стратегию компании, помогать формировать публичную позицию и оценивать, как заявления руководства повлияют на репутацию и отношения с ключевыми аудиториями.
Да, сегодня ИИ может точно написать текст, но понять, что именно компании важно сказать, вовремя задать руководителю правильные вопросы и учесть контекст — это совсем другая задача. Поэтому ценность такого специалиста сегодня не просто в умении писать, а в стратегическом мышлении, понимании бизнеса и способности быть партнером руководства, а не только исполнителем».
Требования к кандидату высокие. Anthropic ищет специалиста с высшим образованием. За плечами должно быть не меньше восьми лет работы с руководителями крупных компаний. Предпочтение отдадут тем, кто работал в быстрорастущем бизнесе и помогал задавать тренды на рынке. От будущего сотрудника ждут самостоятельности и умения принимать решения даже в условиях неопределенности.
Есть и более необычное требование — «эпистемическая скромность». Проще говоря, способность признавать, что ты чего-то не знаешь. Кроме того, кандидат должен иметь собственное представление о том, как технологии меняют профессию. Именно этих качеств нейросетям пока и не хватает, заметил директор по стратегическим партнерствам экосистемы ИИ-продуктов Kodik Михаил Хулапов:
«История вовсе не о том, что искусственный интеллект оказался плох. Наоборот, Anthropic, как никто другой, знает, что их модель пишет тексты хорошо. Claude, к примеру, сделает это за секунды, но это последний и, наверное, самый простой шаг. Нейросеть не сидит на закрытых совещаниях, не знает конфиденциального контекста, а главное — не может возразить генеральному директору.
Для компании, которая готовится к IPO и спорит с регулятором, человек с правом сказать "нет", это просто необходимость, а не роскошь.
В свою очередь, нейросети ошибаются и ошибаются очень уверенно. Свежее исследование Европейского вещательного союза и BBC показало: почти половина ответов ИИ-ассистентов о новостях содержат существенные проблемы. Есть и вовсе показательный случай: юристы, защищавшие саму Anthropic в суде, извинялись за ошибку, которую Claude внес в судебную ссылку. Дело не столько в частоте просчетов, сколько в их природе и цене. Человек обычно ошибается там, где чего-то не знает и может честно сказать: "Не уверен". Нейросеть же способна убедительно выдумать правдоподобную деталь, и никто не заметит, пока не станет поздно.
Что касается зарплаты, то для компании, которую сегодня оценивают почти в $1 трлн, $345 тыс. в год — это не расход, а страховка. Одна неудачная фраза руководителя накануне выхода на биржу может стоить миллиардов капитализации. Здесь не идет речи о выборе: человек или искусственный интеллект. Anthropic нанимает человека не вопреки, не вместо него, а с полным осознанием, что работать он будет в связке с Claude.
От такого писателя нужен не ручной труд в чистом виде, а умение использовать искусственный интеллект как инструмент и при этом чувствовать границу, что можно отдать машине, а что он обязан решать сам. Платят за право финальной подписи, суждение, вкус, политическое чутье и готовность нести ответственность. В этом и есть главный сдвиг рынка труда. Искусственный интеллект не удешевил людей, он изменил то, за что людям платят».
Работать будущему автору речей для руководства Anthropic предстоит в Сан-Франциско или Нью-Йорке. Формат гибридный, не меньше четверти рабочего времени нужно проводить в офисе. Компания готова рассматривать и иностранцев, с оформлением рабочей визы обещают помочь.