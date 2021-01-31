Штаб Навального объявил о завершении протестной акции в Москве

Протестная акция 31 января в Москве в поддержку оппозиционера Алексея Навального завершилась, говорится в заявлении его штаба. Акции протеста завершились и в других городах России, в том числе в Санкт-Петербурге.

«Шествие, которое прошло сегодня в Москве, уникально. Мы учли опыт предыдущих акций и в этот раз действовали скоординированно, это дало результат. Мы прошли огромными колоннами по центру города, дошли до самого охраняемого СИЗО Москвы и потребовали освободить Алексея Навального. Уверены, что он нас слышал»,— сообщили в штабе. Команда политика отметила, что понадобится время, чтобы все участники акции могли спокойно разойтись.

По данным «ОВД-Инфо», во время протестных акции в Москве были задержаны более 1 тыс. человек, в Санкт-Петербурге — свыше 700 человек. Общее число задержанных во всех городах, где люди вышли на митинги, превысило 3,6 тыс. человек.

Предыдущая акция протеста состоялась 23 января. Тогда были задержаны более 4 тыс. человек, заведено более 20 уголовных дел.

Об акциях 31 января читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.