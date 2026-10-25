Ушаков: над мирным соглашением по Украине еще надо работать
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что над мирным соглашением между Россией и Украиной еще предстоит работать. Так в интервью ИС «Вести» он ответил на вопрос о состоянии переговоров. По его словам, первая встреча представителей России, США и Украины будет «пристрелочной». Трехсторонние переговоры запланированы на первую половину ноября в Абу-Даби.
Господин Ушаков отметил, что для урегулирования украинского конфликта необходимо продолжать диалог не только с Киевом, но и с Европой. Он подчеркнул: «Мало говорить только с Киевом, надо говорить со всей Европой, которая полностью Киев поддерживает, и может быть, позиция Европы здесь носит такой ключевой характер». По его мнению, европейские страны заинтересованы в продолжении конфликта и оказывают Киеву активную поддержку, что делает дискуссии с ЕС важной частью решения.
Помощник президента также прокомментировал возможность давления со стороны американской администрации на Украину для принятия необходимых условий мира. Он напомнил, что и ранее создавалось впечатление, что из Вашингтона пытаются что-то надиктовать Киеву, заставляя выполнить их требования.