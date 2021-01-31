«ОВД-Инфо»: на акциях в поддержку Навального задержали более 3,3 тыс. человек

По оценке медиапроекта «ОВД Инфо», в воскресенье, 31 января, как минимум в 82 городах России на несанкционированных акциях протеста к 17:30 мск задержали 3329 человек. Протестующие требуют отпустить арестованного оппозиционера Алексея Навального.

Города, где больше всего задержанных:

Москва (не менее 933 человек);

Санкт-Петербург (591);

Красноярск (194);

Владивосток (122);

Нижний Новгород (119).

Алексея Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где он лечился после предполагаемого отравления. 18 января Химкинский суд вынес решение о задержании политика на 30 суток из-за нарушения им условий испытательного срока по делу «Ив Роше».

Прошлая акция протеста состоялась в субботу, 23 января. Тогда на несогласованных митингах были задержаны более 4 тыс. человек, заведено более 20 уголовных дел.

Об акциях 31 января читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.