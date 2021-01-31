В ходе акции в Москве силовики применили электрошокеры

Во время задержания протестующих в Москве силовики применяют электрошокеры, сообщает корреспондент “Ъ”. Полиция задерживала людей, собравшихся на лестнице у здания Театра Романа Виктюка, который находится неподалеку от СИЗО «Матросская тишина» на улице Стромынка. Одного из протестующих силовики ударили электрошокером дважды, после чего он начал вырываться и сказал «Хватит бить током!»

Telegram-канал «Важные истории» сообщает о другом инциденте. Он произошел на улице Русаковской. После удара электрошокером мужчина закричал и потерял сознание, затем его унесли.

Ранее сотрудник полиции в Санкт-Петербурге во время акции протеста на Сенной площади достал табельный пистолет и начал отводить затвор для перевода в боевое положение. Кроме того, СМИ писали, что полиция в Санкт-Петербурге применяла электрошокеры и слезоточивый газ.

Акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального проходят по всей России. Протестующие требуют освободить его из-под ареста. По данным «ОВД-Инфо», задержаны уже больше 2,1 тыс. человек.

Об акциях 31 января читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.