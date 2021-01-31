«ОВД-Инфо»: на акциях в поддержку Навального задержали свыше 2,1 тыс. человек

В российских городах проходят очередные несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Согласно данным «ОВД-Инфо», сегодня в связи с акциями задержан 2291 человек (на момент выпуска новости).

Больше всего задержанных в Москве — 520 человек, затем следует Санкт-Петербург с 242 задержанными. По одному человеку задержано в Мурманске, Новороссийске, Волоколамске, Березниках, Домодедово, Благовещенске, Череповце и Орске.

Неделю назад на несогласованных митингах были задержаны более 4 тыс. человек, заведено более 20 уголовных дел.

За сегодняшними протестами следите в онлайн-трансляции “Ъ”.