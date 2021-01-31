Полицейский на акции в Санкт-Петербурге достал табельное оружие

Сотрудник полиции в Санкт-Петербурге во время акции протеста на Сенной площади достал табельный пистолет и начал отводить затвор для перевода в боевое положение. Однако он не стал применять оружие.

Во время инцидента к сотрудникам правоохранительных органов подходила толпа протестующих, они кидали в полицейских снежки и пинали ногами. Видео опубликовала «Фонтанка». Кроме того, СМИ сообщали, что полиция в Санкт-Петербурге применяла электрошокеры и слезоточивый газ.

В Санкт-Петербурге на Сенной площади полицейский достал табельное оружие



Видео: Фонтанка pic.twitter.com/EPLU4Gixuo — Вольница (@VolnitsaDigital) January 31, 2021

Акции в поддержку оппозиционера проходят 31 января по всей России. Протестующие требуют освободить Алексея Навального из-под ареста. Уже задержаны больше 2 тыс. человек, сообщило «ОВД-Инфо». В Санкт-Петербурге пока задержаны больше 200 человек.

Об акциях 31 января читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.