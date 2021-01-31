«Протестующие никого не пытались отбивать»

В Москве закрыли станции метро «Сухаревская» и «Красные ворота». Недалеко от них полиция провела задержание участников несанкционированной акции. На Сухаревской, как сообщает издание Meduza, места в автозаках закончились. О том, что происходило рядом с метро «Красные ворота», — корреспондент “Ъ” Александр Черных.

— Полиция зачистила площадь около метро «Красные ворота». Здесь остались только журналисты и несколько полицейских микроавтобусов. Люди вытеснены на тротуары Садового кольца. Большинство из них переходит по подземному переходу Садовое кольцо и двигается в сторону трех вокзалов. Здесь, наверное, с 12.00 было около тысячи человек. Задержания были постоянные и начались где-то с 12.10. Но при этом все происходило довольно в дружелюбной даже атмосфере, то есть полицейские никого не били, никого не тащили, просто подходили к людям, брали их под руки или говорили «Пройдемте», и люди шли. Протестующие кричали только «Позор», но никого не пытались отбивать.

— Протестующие не сопротивлялись? Снежками не закидывали полицейских?

— На «Красных воротах» в 12.00 встал провокатор — молодой человек с лозунгом против Навального. В прошлый раз подобное поведение закончилось нешуточной дракой. В этот раз он встал, начал скандировать какие-то лозунги против Навального, к нему подошли протестующие, вступили с ним в вялую перебранку, а потом отмахнулись и отошли. В итоге к нему подошел человек из тех, кто верит, что СССР до сих пор существует, и у них завязался спор о том, кто из них предатель Родины, а протестующие даже не обращали внимания на этого провокатора. А полицейские, проходя мимо, старательно делали вид, что видят пустое место.

Но задержали нескольких людей с туалетными ершиками в первую очередь. При этом задерживали вообще всех, кто просто попадался полицейским на глаза или, например, вставал на лавочку или на парапет, их осторожно снимали и вели в автозаки.

— После акции недельной давности многие пытались сделать акцент на то, что очень молодые люди, студенты и школьники в основном были на этой акции. Сегодня кого больше: молодых людей или людей среднего возраста?

— Как и на прошлой акции, всех понемногу. Сложно выделить какую-то большую группу протестующей молодежи. Молодежь, конечно, есть, но есть и люди среднего возраста, и старшего — всех понемногу.

Беседовал Максим Митченков