В Санкт-Петербурге перекрыли Дворцовую площадь и несколько станций метро

В преддверии несогласованной акции в поддержку Алексея Навального петербургская полиция оцепила центр города. Проехать невозможно по Невскому проспекту и ближайшим улицам в радиусе километра, Дворцовая площадь перекрыта. Также закрыты ближайшие станции метро. О задержаниях пока не сообщалось.

«Усиление мер общественной безопасности повлияло на работу общественного наземного транспорта»,— говорится в сообщении городского комитета по транспорту в Telegram.

Утверждается, что станция Чернышевская, а также вестибюли 1 и 2 ст. Невский пр. закрыты «по техническим причинам» на вход и выход. «Вход и выход пассажиров осуществляется через ст. Гостиный двор»,— сообщил комитет.

В Москве 31 января также ввели ограничение по движению транспорта. В день протестов закрыты центральные станции метро, изменена схема движения наземного транспорта. Также 31 января не будут работать магазины, кафе и рестораны в центре столицы. С 9:00 до 23:00 запрещена продажа алкоголя и любых напитков в стеклянной таре. Власти не исключают новых ограничений.

Об акциях 31 января читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.

Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург; Леонид Уварчев