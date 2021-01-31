Власти Москвы допустили введение новых ограничений в работе метро

По требованию полиции в работе Московского метрополитена возможны новые ограничения, сообщают «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на департамент транспорта Москвы.
«Для пересадки пользуйтесь Кольцевой линией. По требованию полиции возможны ситуативные закрытия выходов других центральных станций метро. Пожалуйста, будьте внимательны!» — приводят агентства выдержку из сообщения в Telegram-канале дептранса.
Ранее власти Москвы сообщили, что 31 января с ограничениями будут работать станции:
- «Александровский сад» Филевской линии,
- «Охотный ряд» Сокольнической линии,
- «Театральная» Замоскворецкой линии,
- «Площадь Революции» Арбатско-Покровской линии,
- «Кузнецкий мост» Таганско-Краснопресненской линии,
- «Лубянка» Сокольнической линии,
- «Китай-город» Калужско-Рижской и Таганско-Краснопресненской линии.
По требованию полиции с 8:00 поезда проезжают эти станции без остановки.
Сегодня, 31 января, в Москве ожидаются очередные протестные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. В этой связи в столице введены серьезные ограничения. Среди прочего, изменены маршруты наземного транспорта. В Генпрокуратуре заявили, что сочтут массовыми беспорядками любую провокацию.
На прошлой неделе, 23 января, на акциях в поддержку господина Навального и после нее задержали больше 4 тыс. человек. Было возбуждено больше 20 уголовных дел.
Об акциях 31 января читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.