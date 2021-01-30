В Перми из-за акций в поддержку Навального ограничили проход в центре города

В Перми 31 января будет ограничен проход по площади у «Театра-Театра» в центре города. Как поясняют в министерстве территориальной безопасности Пермского края, ограничения установлены «для обеспечения общественного порядка» и «в целях недопущения порчи имущества, как самого здания, так и прилегающей территории». Также, по мнению ведомства, ограничения позволят избежать массового скопления людей и снизить риск заражения коронавирусом.

В качестве альтернативных вариантов для досуга и отдыха министерство предлагает концерт «Популярная классика на домрах», выставку «Хроники села Верх-Иньва. Душа, обереги, обитатели» и спортивное мероприятие «Лыжня России».

Планировалось, что площадь у «Театра-Театра» станет финальной точкой маршрута шествия сторонников Алексея Навального в центре города. Городской штаб Навального не подавал уведомления о проведении акции в мэрию Перми. Ранее ГУ МВД по Пермскому краю выложило на своем сайте предупреждение об ответственности за участие в несанкционированных акциях.

Напомним, московские власти из-за анонса акций решили закрыть центральные станции метро. Также 31 января не будут работать магазины, кафе и рестораны в центре столицы. С 9:00 до 23:00 запрещена продажа алкоголя и любых напитков в стеклянной таре.

Подробнее о подготовке к акциям — в материале “Ъ” «Могут повторить».

Константин Кадочников, Пермь