Власти Таганрога согласовали пикет в поддержку политзаключенных 31 января

Администрация Таганрога согласовала пикет в поддержку Николая Платошкина и других политзаключенных. Мероприятие должно состояться 31 января на Октябрьской площади. Об этом корреспонденту “Ъ” сообщил организатор пикета и координатор движения «За новый социализм» в Таганроге Виктор Кудряшов.

Как сказано в ответе администрации (копия документа есть в распоряжении “Ъ”), разрешенное количество участников пикета составляет до 100 человек. Мероприятие должно пройти с 11:00 до 13:00.

Активисты выйдут на площадь поддержать Николая Платошкина и других политзаключенных, «которые пострадали за свои политические взгляды». Участники пикета также требуют от депутатов гордумы исполнить обещания о прямых выборах мэра, от губернатора Ростовской области Василия Голубева — решить ситуацию с городскими проблемами в сфере ЖКХ, касающимися неудовлетворительного состояния сетей «Водоканала» и реконструкции улицы Петровской, Пушкинской набережной и состояния городских пляжей. Кроме того, активисты требуют от прокуратуры и Следственного комитета РФ разобраться с ситуацией о подмене фонтана из натурального гранита на фонтан из портландцементной смеси.

23 января в 111 городах России состоялись несогласованные акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. СКР и МВД возбудили уголовные дела о применении насилия к представителям власти, хулиганстве, нарушении санитарных норм, перекрытии дорог и повреждении имущества. Соратники господина Навального намерены провести новые акции с требованием освободить политика из-под стражи 31 января.

Ранее сегодня уполномоченная по правам человека в Москве Татьяна Потяева предостерегла жителей столицы от участия в несанкционированных акциях 31 января.

Об уголовных делах в отношении митингующих читайте в материале “Ъ” «Следствие подсчитало участников акций 23 января».

Наталья Шинкарева, Ростов-на-Дону