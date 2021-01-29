Омбудсмен Москвы предостерегла от участия в протестах 31 января

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева предостерегла жителей столицы от участия в несанкционированных акциях 31 января. Напомним, в этот день сторонники оппозиционера Алексея Навального намерены провести по всей стране митинги с требованием отпустить его из-под ареста. Предыдущие акции прошли 23 января.

«Хотела бы обратиться к москвичам: много раз подумайте, прежде чем нарушать закон. А выход на подобные акции является в любом случае нарушением закона. Особенно хотела бы обратиться к родителям детей подросткового возраста, чтобы они осуществляли контроль за своими детьми, чтобы они обязательно провели с ними необходимые беседы о том, что эти акции запрещены»,— сказала госпожа Потяева «РИА Новости».

По ее словам, «есть масса способов, которыми можно выразить свое отношение к тому или иному событию», не прибегая к нарушению закона. Госпожа Потяева не уточнила, какие именно.

После протестов 23 января были возбуждены дела о применении насилия к представителям власти, хулиганстве, нарушении санитарных норм, перекрытии дорог и повреждении имущества. Соратники господина Навального намерены провести новые акции с требованием освободить политика из-под стражи послезавтра, 31 января. Вчера Мособлсуд оставил в силе решение о задержании оппозиционера до суда.

Как проходило заседание — в материале “Ъ” «Алексей Навальный остался в СИЗО».