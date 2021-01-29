Суд арестовал таксиста за нападение на полицейского 23 января

Пресненский суд Москвы арестовал водителя такси Валерия Евсина за нападение на сотрудника полиции во время акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 января. Арест продлится до конца марта, сообщили в пресс-службе суда.

«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении Евсина Валерия Александровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ меры пресечения в виде заключения под стражу, сроком до 28 марта 2021 года»,— сказала пресс-секретарь суда Лела Кокая (цитата по «РИА Новости»).

По версии следствия, таксист бросил в полицейского металлическое ограждение. На допросе он признал, что «поддался неконтролируемым эмоциям», сказал его адвокат от «ОВД-Инфо» Максим Пашков.

«Постановление суда об аресте считаю незаконным»,— сказала другая защитница Елена Шереметьева «ОВД-Инфо». По ее мнению, суд не принял во внимание доводы защиты о том, что Валерий Евсин не намерен скрываться, у него нет судимости и есть дети. Госпожа Шереметьева сообщила, что ее подзащитный признал вину, извинился перед полицейским и готов компенсировать моральный вред.

По словам адвоката, то, что таксист толкнул ограждение в сторону полицейского, не акт агрессии, «у мужчины не было даже умысла причинить физическую боль». «Это был эмоциональный порыв, когда сотрудники правоохранительных органов задерживали юношу и Евсин хотел попытаться его защитить»,— сказала госпожа Шереметьева.

Валерия Евсина задержали 26 января. Он стал третьим подозреваемым в применении насилия против сотрудника правоохранительных органов на субботних протестах. По данным «ОВД-Инфо», на несогласованных акциях в поддержку господина Навального было задержано больше 4 тыс. человек. Возбуждено 20 уголовных дел. Демонстранты не согласны с арестом оппозиционера. Вчера Мособлсуд оставил в силе решение о его задержании до суда.

Подробнее — в материале “Ъ” «Алексей Навальный остался в СИЗО».