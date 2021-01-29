29 января, пятница
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

Суд арестовал таксиста за нападение на полицейского 23 января

Пресненский суд Москвы арестовал водителя такси Валерия Евсина за нападение на сотрудника полиции во время акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 января. Арест продлится до конца марта, сообщили в пресс-службе суда.

«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении Евсина Валерия Александровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ меры пресечения в виде заключения под стражу, сроком до 28 марта 2021 года»,— сказала пресс-секретарь суда Лела Кокая (цитата по «РИА Новости»).

По версии следствия, таксист бросил в полицейского металлическое ограждение. На допросе он признал, что «поддался неконтролируемым эмоциям», сказал его адвокат от «ОВД-Инфо» Максим Пашков.

«Постановление суда об аресте считаю незаконным»,— сказала другая защитница Елена Шереметьева «ОВД-Инфо». По ее мнению, суд не принял во внимание доводы защиты о том, что Валерий Евсин не намерен скрываться, у него нет судимости и есть дети. Госпожа Шереметьева сообщила, что ее подзащитный признал вину, извинился перед полицейским и готов компенсировать моральный вред.

По словам адвоката, то, что таксист толкнул ограждение в сторону полицейского, не акт агрессии, «у мужчины не было даже умысла причинить физическую боль». «Это был эмоциональный порыв, когда сотрудники правоохранительных органов задерживали юношу и Евсин хотел попытаться его защитить»,— сказала госпожа Шереметьева.

Валерия Евсина задержали 26 января. Он стал третьим подозреваемым в применении насилия против сотрудника правоохранительных органов на субботних протестах. По данным «ОВД-Инфо», на несогласованных акциях в поддержку господина Навального было задержано больше 4 тыс. человек. Возбуждено 20 уголовных дел. Демонстранты не согласны с арестом оппозиционера. Вчера Мособлсуд оставил в силе решение о его задержании до суда.

Подробнее — в материале “Ъ” «Алексей Навальный остался в СИЗО».

Комментарии

Архив

наглядно