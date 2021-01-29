Свердловский губернатор не стал снимать запрет на работу общепита в ночное время

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев не стал снимать ограничения на работу предприятий общественного питания после 23:00. «Время работы заведений общепита, которые сейчас открыты до 23.00, пока останется неизменным. Нам всем еще нужно набраться немного терпения»,— написал на своей странице в Instagram глава региона.

Напомним, ранее уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх попросила губернатора смягчить ограничения, введенные из-за распространения COVID-19, для ряда сфер бизнеса. В частности, снять запрет на работу баров и ресторанов в ночное время, разрешить детским игровым комнатам, находящимся в торговых центрах, работать по выходным, а частным детским садам работать с заполняемостью более 50%. По данным бизнес-омбудсмена, из-за запрета работать после 23:00 общепит теряют около 20-25% выручки.

В то же время господин Куйвашев анонсировал смягчение режима с 1 февраля. Так, на спортивных мероприятиях заполняемость залов и трибун будет увеличена с 30% до 50%. Также будет разрешена работа учреждений дополнительного образования при соблюдением всех мер безопасности. Режим самоизоляции будет продлен до 15 февраля.

По данным на 29 января, в Свердловской области с начала пандемии был зарегистрирован 69 761 случай заболевания COVID-19, более 62 тыс. пациентов выздоровели, 2 004 тыс. человек умерли.