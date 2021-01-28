Урал смягчает ситуацию

Регионы Уральского федерального округа (УрФО) постепенно начинают снимать ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19. Так, власти Ямала увеличили разрешенное число зрителей, которые могут находиться на массовых мероприятиях — с 50% до 75%. В ХМАО планируется возобновить работу культурных и спортивных учреждений. Уральские рестораторы надеются, что на следующей неделе в Свердловской области барам и ресторанам разрешат работать после 23:00, вслед за Москвой. В отдельных уральских регионах в течение января в разы снизилось количество выявляемых случаев коронавируса. По мнению экспертов, смягчение мер не повлияет на эпидемиологическую ситуацию.



В начале этой недели президент Владимир Путин заявил, что в России стабилизируется эпидемиологическая ситуация с коронавирусом и это дает возможность аккуратно снимать введенные ранее ограничения. Заметное снижение ежедневно регистрируемых случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Так, 2 января в регионе было зафиксировано 168 заразившихся, а 27 января — 72.

В среду губернатор Ямала Дмитрий Артюхов подписал постановление об увеличении максимального количества зрителей, которые могут присутствовать на спортивных и культурных мероприятиях. Согласно документу, опубликованному на сайте регионального правительства, теперь заполняемость зала не должна превышать 75%. Ранее посетители могли занимать не более 50% от общего числа мест. Помимо этого, власти Ямала рекомендовали работодателям посодействовать в вакцинации не только работникам старше 65 лет, но и тем, кто имеет хронические заболевания. Ранее жителям региона старше 65 лет разрешили прекратить самоизоляцию, если они имеют антитела к COVID-19. Отметим, что режим повышенной готовности в ЯНАО продлен до 1 марта.

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) губернатор Наталья Комарова дала поручение подготовить предложения по возобновлению работы культурных и спортивных учреждений при условии ограничения заполняемости залов. Напомним, в регионе режим обязательной самоизоляции для граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями продлен до 28 февраля.

При этом в среду 27 января мэр Москвы Сергей Собянин снял ограничение на работу баров и ресторанов в ночное время. Аналогичные послабления режима не стали продлевать власти Челябинской области. Свердловские рестораторы полагают, что снятие запрета на работу предприятий общественного питания после 23:00 можно ожидать к концу этой недели или в начале следующей.

«90% надежды на то, что снимут ограничения. Это будет огромный плюс для кластера ночных заведений и ресторанов»,— подчеркнул президент ассоциации кулинаров и рестораторов Свердловской области Аркадий Пономарев.

Он рассказал, что ассоциация направила письмо главе региона с просьбой ослабить ограничения для заведений общепита. По его словам, этому способствует начало массовой вакцинации, снижение уровня заболеваемости коронавирусом и перевод ряда медицинских учреждений на плановый прием пациентов.

Ведущий эксперт Национальной медицинской ассоциации по развитию экспертной деятельности в сфере лабораторной диагностики «МедЛабЭксперт» Александр Соловьев пояснил, что решения о введении послаблений принимаются в связи с существующей нагрузкой учреждений здравоохранения.

«В Свердловской области нагрузка сократилась в два-три раза. Это сказывается на заполняемости больниц, госпитализации, нагрузке на скорую помощь и первичное звено. Все эти факторы позволяют рассматривать вопросы послабления»,— отметил эксперт.

По его мнению, открытие ресторанов не повлияет кардинально на эпидемиологическую ситуацию в регионе, но усугубить ситуацию может завоз новых штаммов вируса. «С приходом новых штаммов COVID-19 происходит вымещение других видов коронавируса и экспонентный рост заболеваемости»,— подчеркнул господин Соловьев, добавив, что именно новые штаммы COVID-19 негативно влияют на показатели коллективного иммунитета.

Напомним, режим самоизоляции для людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями в Свердловской области продлен до 1 февраля. По данным на 27 января, с начала пандемии в регионе выявлены 68 662 случая заражения коронавирусом, более 61 тыс. пациентов выздоровели, 1 956 человек скончались. Вакцинация от COVID-19 началась в конце 2020 года. В первую очередь она касалась медиков и педагогов, однако сейчас на прививку может записаться любой желающий старше 18 лет. По данным свердловского министерства здравоохранения, более 17 тысяч уральцев записались на вакцинацию, всего с начала кампании прививки поставили более 14 тысяч человек.

Анастасия Реутова