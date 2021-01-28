Свердловский бизнес-омбудсмен попросила снять ограничения на работу общепита и частных детсадов

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх выступила с инициативой смягчить ограничения для ряда сфер бизнеса. Она предложила снять запрет на работу предприятиям общественного питания после 23:00, разрешить детским игровым комнатам, находящимся в торговых центрах, работать по выходным, а частным детским садам работать с заполняемостью более 50%. Соответствующие письма направлены в адрес губернатора Евгения Куйвашева и регионального управления Роспотребнадзора.

В разговоре с “Ъ-Урал” госпожа Артюх пояснила, что для введения послаблений есть несколько предпосылок. «Мы наблюдаем снижение уровня заболеваемости. Число зараженных сегодня существенно меньше, чем на день введения соответствующий ограничений. Добросовестные бизнесмены давно поняли угрозы и риски для своего дела и нацелены на соблюдение всех требований. Поэтому послабления для указанных видов предпринимательской деятельности не являются существенной угрозой для эпидситуации»,— отметила бизнес-омбудсмен.

Она также подчеркнула, что субсидии и материальная помощь, которые выплачивались бизнесу, закончились в третьем и четвертом кварталах 2020 года. Сохранение действующих запретов без предоставления мер поддержки негативно сказывается на экономическом состоянии предприятий.

По данным Елены Артюх, из-за запрета работать после 23:00 бары и рестораны теряют около 20-25% выручки. «Частные детсады вынуждены либо нарушать требования, либо закрываться. Деятельность детских игровых комнат также затрагивает ограничения антимонопольного законодательства, так как запрет не распространяется на работу детских комнат, которые расположены в отдельных помещениях, а не в торговых центрах»,— пояснила госпожа Артюх.

По данным на 28 января, в Свердловской области зарегистрировано 69 399 случаев заражения COVID-19, более 61 тыс. пациентов выздоровели, 1 989 пациентов скончались.

Подробнее о том, как на Урале начинают вводить послабления — в материале “Ъ-Урал” «Урал смягчает ситуацию»