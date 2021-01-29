Евгений Куйвашев анонсировал смягчение коронавирусных ограничений в Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram анонсировал снятие ряда ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции. «В Свердловской области наметилась тенденция к снижению уровня заболеваемости. Становится возможным постепенное возвращение к прежнему ритму жизни»,— пояснил он.

Глава региона дал поручение подготовить к 1 февраля документы о смягчении режима повышенной готовности. Так, свердловские власти планируют увеличить число зрителей, которые могу находиться на трибунах во время спортивных мероприятий — с 30% до 50%. Помимо этого, в документе будет предусмотрено снятие ограничения на работу учреждений дополнительного образования при соблюдением всех мер безопасности.

«Но распространение инфекции пока не позволяет нам снять все ограничения. Людям старше 65 лет и уральцам с хроническими болезнями лучше поберечься. Режим самоизоляции дня них будет продлен до 15 февраля»,— подчеркнул господин Куйвашев.

По данным на 29 января, в Свердловской области с начала пандемии был зарегистрирован 69 761 случай заболевания COVID-19, более 62 тыс. пациентов выздоровели, 2 004 тыс. человек умерли.