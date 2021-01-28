МГУ возобновит очное обучение с 8 февраля

Ректор Московского государственного университета (МГУ) им. М. В. Ломоносова подписал приказ о возобновлении очного обучения среди студентов вуза. Преподавателей и профессоров старше 65 лет будут допускать к работе по согласованию, массовые мероприятия на территории университета остаются под запретом.

«За учебными группами будут закреплены определенные аудитории. Выделены дни для очного и дистанционного обучения. Все обучающиеся и профессорско-преподавательский состав университета будут обеспечены средствами индивидуальной защиты»,— приводит страница МГУ в Facebook тезисы из приказа ректора.

В ноябре 2020 года Минобрнауки поручил подведомственным вузам Москвы и Санкт-Петербурга организовать дистанционное обучение до 6 февраля. В январе господин Садовничий отмечал, что после этой даты вузы Москвы намерены перейти на очный формат обучения с элементами дистанционного. При этом глава Минобрнауки Валерий Фальков отмечал, что считает разумным дать возможность студентам самим выбирать формат обучения.

Об идее Минобрнауки снизить плату за обучение для студентов на дистанционном формате — в материале “Ъ”.