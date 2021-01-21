Вузы Москвы могут вернуться к очному обучению после 6 февраля

Вузы Москвы и Санкт-Петербурга могут вернуться к очному обучению после 6 февраля, заявил ректор МГУ имени М.В. Ломоносова, глава Российского союза ректоров Виктор Садовничий.

«По просьбе министра я собираю ректоров. Скорее всего, у нас будет вот этот очный формат с элементами дистанционного»,— заявил господин Садовничий в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1».

С 13 ноября 2020 года по 6 февраля 2021 года студентов в Москве и Санкт-Петербурге перевели на дистанционное обучение. После этого сообщалось, что более двух десятков студентов-контрактников МГУ подготовили коллективный иск к вузу. Из-за перехода на дистанционный формат качество учебного процесса «снизилось в разы», заявляли студенты. В Минобрнауки считают, что даже после эпидемии университеты уже не вернутся к прежнему формату образования. Поэтому ведомство начало обсуждать с ректорским сообществом возможность снижения платы за образование для студентов, вынужденных перейти на дистанционную форму обучения.

Подробности — в публикации “Ъ” «Дистант пришел навсегда».