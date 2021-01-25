Минобрнауки предложило разрешить студентам выбирать формат обучения

Студентам российских вузов следует дать возможность выбора между разными форматами обучения — очным и дистанционным. С таким предложением выступил министр высшего образования и науки Валерий Фальков.

«Надо дать возможности для выбора самому студенту, преподавателю и университету, чтобы студент, понимая преимущества онлайн-образования и традиционного образования, имел возможность пойти по одному или другому пути»,— сказал министр на премии «Студент года-2021» (цитата по ТАСС).

Глава Минобрнауки добавил, что в условиях улучшения эпидемиологической ситуации в стране студенты уже в скором времени смогут вернуться к очному обучению. «Ситуация во многих регионах и во многих городах позволяет»,— уточнил он. Точные даты, министр не привел.

Ранее сегодня, 25 января, президент Владимир Путин заявил, что эпидемиологическая ситуация в России стабилизируется и это дает возможность аккуратно снимать ограничения, введенные ранее для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19. Российские студенты были переведен на дистанционное обучение в марте 2020 года. В вузах Москвы и Санкт-Петербурга онлайн-обучение продлено до 6 февраля 2021 года. Вузам в других регионах предложено принять аналогичное решение по согласованию с территориальным Роспотребнадзором.

С какими проблемами столкнулись студенты при онлайн-обучении — в материале “Ъ” «Пандемию просят принять в зачет».