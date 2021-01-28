Лукашенко о протестах в России: будут раскачивать «вдолгую»

Президент Белорусиии Александр Лукашенко сравнил протесты, проходящие в его стране и в России. По его словам, акции объединяет вмешательство в них внешних сил. Говоря о различиях, президент Белоруссии заявил, что «в России будут качать вдолгую».

«Последние события в России говорят о том, что мы абсолютно точно еще в первой половине прошлого года уловили направление действий из-за рубежа против нас, и, вы это помните, я не единожды говорил, что Беларусь им нужна как трамплин для атаки на РФ»,— сказал господин Лукашенко на совещании по вопросам совершенствования законодательства.

Он добавил, что различий в протестных движения несколько. «Но главное отличие в том, что у нас в августе решили осуществить блицкриг. Мгновенно свергнуть власть или хотя бы показать, что власть пала, и ввести сюда натовские войска. В России будут качать вдолгую. Они прекрасно понимают, что в России осуществить блицкриг невозможно… Игра будет вдолгую, до думских выборов. Это будет первая репетиция… А после думских выборов будет еще мощнее. Они умеют играть вдолгую. Это не пацаны»,— сказал он.

Глава белорусского государства назвал расследования оппозиционера Алексея Навального одним из элементом стратегии по «раскачиванию ситуации». «Вот эти все расследования беглого тоже, но принятого обратно в Россию немецкого протестуна — это только начало»,— сказал он.

В раскачивании Александр Лукашенко обвинил западные страны, и в первую очередь США. «Россия, неподвластная, как модно говорить в народе, вашингтонскому обкому и другим евросоюзам,— такая Россия в мире никому не нужна. Ее надо загнать в стойло. И это сегодняшняя цель действий из-за рубежа начиная с США»,— уточнил он.

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа 2020 года. Протестующие требуют пересмотра итогов президентских выборов, на которых, по официальным данным, победил господин Лукашенко, а также расследования случаев применения насилия при разгоне митингов. Москва, как и Минск, неоднократно заявляла о внешнем вмешательстве при организации протестного движения в Белоруссии .

В России акции протеста в поддержку арестованного Алексея Навального прошли 23 января 2021 года. Они охватили почти 200 российских городов. Точное число их участников неизвестно. Всего по всей стране были задержаны почти 4 тыс. человек, более 100 получили административные аресты или штрафы, возбуждено почти 30 уголовных дел.

О возбужденных после протестов делах— в материале “Ъ” «Следствие подсчитало участников акций 23 января».