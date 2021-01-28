Огурец в гостях у помидора

Хотя на инфляцию 2020 года во всех регионах России влияли примерно одни и те же силы, декабрьский результат получился в них существенно разным. Банк России начал публикацию обзоров инфляции в каждом из субъектов РФ, и основная закономерность предновогоднего роста цен очевидна — быстрее они росли в более бедных регионах. В Москве декабрьский прирост цен был одним из самых низких в стране — и, хотя треть его за месяц дал Центральный федеральный округ, лидером по инфляции в нем стал Воронеж. Никакого заговора против бедных, показывает ЦБ, нет: зарабатывать проще там, где ниже конкуренция, а в богатых регионах она выше.

Банк России открыл собственную «Бежевую книгу» — обзоры региональной инфляции, составленные региональными подразделениями ЦБ, за декабрь 2020 года в среду вместе опубликованы на сайте регулятора. Напомним, «Бежевая книга» (Beige Book) с 1983 года публикуется всеми банками ФРС США (12 округов), в ней впервые была продемонстрирована сложная структура экономических трендов в разрезе регионов, сейчас это де-факто стандарт для крупных стран. Первая публикация ЦБ всех отчетов с наглядностью продемонстрировала: существенный прирост цен в начале зимы 2020/21 года в регионах был очень неоднороден. Хотя ЦБ, что неоднократно подчеркивала глава регулятора Эльвира Набиуллина, не имеет возможности проводить денежно-кредитную политику в каждом регионе РФ отдельно, и «таргет» по инфляции (4%) установлен для всей страны, объяснения этого роста региональными подразделениями ЦБ практически не отличаются: инфляция почти везде — «плодоовощная», везде на цены уже влияли проблемы «эпидемической» логистики и состояние рынка услуг. Однако результат этого влияния в декабре, месяце традиционного объемного потребления, оказался очень разным.

Статистика ЦБ по инфляции — это те же сводки Росстата по регионам, скорее важны расчеты Банка России базовой инфляции для каждого из регионов и федеральных округов (ФО) и локальные особенности роста цен. Впервые ЦБ публикует и расчеты по «весу» инфляции в конкретном регионе в общий прирост цен в ФО, и по «весу» инфляции в конкретном ФО в общероссийском приросте. Здесь особенных сенсаций нет: треть (33,4%) общероссийской инфляции декабря — это цены в ЦФО, еще 17,2% в прирост принес Приволжский ФО, вклады остальных округов меньше. Однако на уровне каждого конкретного региона предновогодние заработки ритейлеров (напомним, самая крупная доля расходов домохозяйств — продовольствие) и их готовность повышать цены зависела, по сути, от одного фактора. В декабре 2021 года цены росли быстрее в бедных регионах и медленнее — в богатых.

Это почти универсальная закономерность. В ЦФО самый низкий прирост цен в декабре в годовом выражении — 3,8% — зафиксирован в Москве, хотя это и половина прироста цен в округе. В Московской области цены выросли уже на «среднероссийские» 4,7%, в Белгородской — на 4,9%. А среди лидеров роста цен в ЦФО — Рязанская (6%), Тульская и Липецкая (6,1%) области, абсолютный лидер — общенациональная мишень, Воронеж, 6,9%. В Сибирском ФО наименьший декабрьский прирост цен — в относительно обеспеченных Новосибирске и Томске (а также в Горно-Алтайске), наибольший (выше 5%) — в Иркутске, Кызыле, Абакане и Барнауле. На Урале цены в декабре быстрее всего росли в Кургане, медленнее всего — в Ханты-Мансийске и Салехарде. Лидер прироста цен в Приволжском ФО — Саратовская и Пензенская области, в Южном ФО — Калмыкия. На Северо-Западе цены медленнее всего повышались в декабре 2020 года в Нарьян-Маре, а быстрее всего — в Петрозаводске и Сыктывкаре. Наименьший прирост цен в РФ в декабре отмечался на Чукотке — тогда как в ДВФО лидерами по инфляции стали Еврейская АО и Амурская область. В эту закономерность плохо вписывается только Северо-Кавказский ФО, где лидер инфляционных приростов декабря — Дагестан, а не крайне бедная Ингушетия. Но в остальном закономерность для новогодних продаж была одной и той же по всей стране: в обеспеченных регионах цены повышались медленнее, чем беднее регион — тем выше была в нем предпраздничная инфляция.

Региональные подразделения ЦБ дают самые разные объяснения локальным особенностям декабрьской инфляции. Так, в Ростовской области впервые за последние 13 лет пришлось проиндексировать плату за муниципальное жилье, кроме того, вспышка птичьего гриппа на крупнейшей птицефабрике резко увеличила цены на яйца. В Саратовской области высокий прирост цен «отчасти» связан с «потребительскими предпочтениями жителей региона, где доля расходов на наиболее подорожавшие группы товаров (плодоовощная продукция, мясо, яйца) традиционно выше, чем в других регионах ПФО». В Тюменской и еще в десятке областей огурцы и помидоры (лидеры по дополнительному вкладу в новогодние цены) росли хуже и дорожали быстрее из-за более сильных, чем обычно, холодов во второй половине месяца. В регионах с крупным агропроизводством дорожали корма для животных, добавки и ветеринария — цены на них де-факто номинированы в валюте и реагировали на девальвацию рубля. Наконец, в Дагестане проведенный в декабре конкурс «Вкусы России», по сообщению местного подразделения ЦБ, привел к росту экспорта из республики национальных сыров и брынзы — да и жители Дагестана предъявляли на них больше спроса, что спровоцировало рост цен на эти товары.

Тем не менее наиболее напрашивающийся и очевидный ответ на вопрос о том, почему цены в России зимой росли быстрее в бедных регионах, банален: в богатых регионах выше конкуренция на всех уровнях, от производителя до магазина. Эту закономерность, в отличие от цен на зерно, сахар и макароны, никак нельзя отрегулировать — она, впрочем, компенсируется уровнем самих цен, который в более обеспеченных регионах выше.

Дмитрий Бутрин