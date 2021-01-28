Объем наличности бьет рекорды

Объем наличных денег в обращении в 2020 году вырос на рекордные 26,1%, или на 2,8 трлн руб., до 13,4 трлн руб. на 1 января 2021 года. Схожими темпами в недавнем прошлом показатель рос лишь в 2010 году — на 25,1%. «Прежде всего это было связано с пандемией коронавируса и ограничительными мерами. В условиях самоизоляции граждане проявляли повышенный спрос на наличные деньги, стараясь запастись ими и лишний раз не посещать банковские отделения и банкоматы»,— пояснил зампред Банка России Михаил Алексеев.

Между тем опрошенные “Ъ” аналитики не считают, что пандемия и ограничения оказались основными причинами такого роста. Дмитрий Полевой из «Локо-Инвеста» отмечает, что при повсеместном использовании банковских карт и возможности расплачиваться электронными деньгами вряд ли граждане нуждались в запасе наличных, чтобы пережить локдаун. Объяснение ЦБ не считает достаточным и Игорь Поляков из ЦМАКП, объясняя рекордный рост наличных в обращении невысокой инфляцией, которая обнулила доходность банковских депозитов, а отчасти — и недоверием к банковской системе и отложенным спросом. О резком росте наличности на руках у населения свидетельствовали и данные Росстата об использовании доходов в 2020 году. За три квартала было накоплено 2,07 трлн руб., из которых в рублях — 1,6 трлн руб., отмечает Игорь Поляков (это стало историческим максимумом).

По словам Михаила Алексеева, начиная с июля спрос на наличные стал выравниваться и приблизился к обычным сезонным показателям. В ноябре произошло небольшое сокращение, характерное для этого времени, а в декабре был зафиксирован традиционный рост. «Как и в прошлые годы, это связано с повышенным спросом на наличные перед праздниками, а также с тем, что банки увеличивают запасы наличных для пополнения касс и банкоматов в новогодний период»,— отметил зампред ЦБ.

Отметим, что в четвертом квартале 2020 года подскочил спрос граждан на иностранную валюту (см. “Ъ” от 25 января). В ноябре—декабре ее нетто-покупки составили $4,7 млрд, из которых $2,1 млрд были куплены в ноябре. Валюта, как и недвижимость, стали объектами инвестирования — так как обеспеченная часть населения удовлетворила свой спрос на товары длительного пользования и сэкономила в 2020 году на заграничных поездках.

Алексей Шаповалов