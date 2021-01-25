Советник Кадырова пообещал участнику протестов решение проблем с законом

Депутат Госдумы и советник главы Чечни Рамзана Кадырова Адам Делимханов призвал уроженца республики, вступившего в драку с полицейскими во время акции в поддержку Алексея Навального 23 января, отречься от оппозиции. Господин Делимханов заявил, что в таком случае глава Чечни поможет ему с вопросами, касающимися закона.

«Если ты принимаешь их позицию, ты не должен ни от кого бегать, должен идти до конца вслед за ними. С тобой и с теми, кто с тобой эту позицию разделяет, мы умеем себя вести. Но если ты их позицию не признаешь, Рамзан-хаджи (Кадыров. — “Ъ”), наш падишах, сказал, что поможет тебе с тем, что касается закона»,— сказал господин Делимханов во время обращения в Instagram (перевод «Медиазоны»).

По словам советника главы Чечни, в протестах в поддержку Алексея Навального участвуют «какие-то шайтаны», которые якобы «одобряют законы, по которым могут жениться мужик на мужике». Он заявил, что обсудил ситуацию с отцом человека, к которому обращается. «Мы с твоим отцом говорили, если ты эту позицию не принимаешь, если принимаешь позицию отваги, чеченца, мусульманина, ты напишешь в директ или свяжешься с нами, с моими друзьями»,— сказал господин Делимханов.

17 января Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии. Суд отправил его под стражу до 15 февраля за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше». 23 января в России прошли акции в поддержку господина Навального.

Об акциях протеста читайте в материале “Ъ” «Куда вы все идете? Чего вы все хотите?».