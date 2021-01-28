Подравшегося с ОМОНом на акции в Москве арестовали до 23 марта

Пресненский суд Москвы арестовал до 23 марта Сайда-Мухамада Джумаева, обвиняемого по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Ранее Следственный комитет России (СКР) распространил видео, на котором молодой человек, подравшийся с сотрудниками правоохранительных органов во время акции протеста 23 января, признает свою вину.

«Пресненским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Джумаева С.-М. С.-А., обвиняемого в совершении двух преступлений»,— говорится в сообщении суда.

Защита молодого человека просила суд отпустить обвиняемого под залог. Ранее СКР сообщил, 20-летний Сайд-Мухамад Джумаев подозревается в совершении трех аналогичных преступлениях.

Сайд-Мухамад Джумаев стал пятым задержанным в рамках уголовных дел, возбужденных после акций 23 января. Максимальное наказание по ч. 1 ст. 318 УК РФ предусматривает пять лет лишения свободы.

23 января во время акции протеста господин Джумаев на Пушкинской площади подрался сразу с несколькими силовиками, после чего скрылся. Видео с дракой широко разошлось в интернете. Депутат Госдумы Адам Делимханов призвал молодого человека явиться в правоохранительные органы, пообещав помощь в разбирательстве. Сайд-Мухамад Джумаев был задержан через несколько дней в Псковской области, после чего был доставлен на допрос в Москву.

О задержании — в материале “Ъ” «Драку с полицейскими в Москве завершили в Псковской области».