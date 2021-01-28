В Москве возбудили еще два дела о насилии над представителями власти во время протестов

Главное следственное управление Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Москве возбудило еще два уголовных дела о применении насилия к представителям власти во время акций в поддержку политика Алексея Навального. Ведомство сообщило, что в связи с делами задержаны 35-летняя женщина и уроженец Псковской области.

По версии следствия, во время митинга 23 января на Пушкинской площади женщина 1985 года рождения ударила полицейского в область туловища. В свою очередь, мужчина вблизи площади «применил насилие в отношении сотрудника Росгвардии, бросив с силой специальное ограждение в сторону правоохранителя», указано на сайте управления СКР.

ГСУ СКР предъявило обвинение 35-летней Ольге Бендас в нападении на полицейского 23 января, сообщили “Ъ” в управлении. Уроженка Украины, проживающая в Москве, ударила сотрудника правоохранительных органов и похитила его дубинку. Женщину задержала полиция, она полностью признала свою вину.

Акции в поддержку господина Навального, заключенного под стражу после прибытия в Россию, прошли 23 января в Москве и других городах России. После протестов в Москве были возбуждены дела о применении насилия к представителям власти, хулиганстве, нарушении санитарных норм, перекрытии дорог и повреждении имущества. Соратники господина Навального намерены провести новые акции 31 января.

Об условиях содержания арестованных после протестов — в материале “Ъ” «Автозаки временного содержания».