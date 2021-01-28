МВД сообщило о семи уголовных делах о нападении на полицейских в ходе протестов в Москве

В Москве завели семь уголовных дел о насилии в отношении правоохранителей после несогласованной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

«За различные правонарушения, в том числе за нападения на сотрудников правоохранительных органов во время несанкционированной акции в центре Москвы 23 января, ГСУ СК России по Москве расследуется семь уголовных дел, в рамках которых противоправные действия участников несанкционированной акции квалифицируются по ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти")»,— сообщила пресс-служба московского управления МВД.

К административной ответственности привлекли 267 человек, из них арест получили 110, сообщило ведомство.

Московское управление Следственного комитета России (СКР) ранее сообщило о возбуждении четырех уголовных дел по статье о применении силы против представителей власти. Также ведется расследование по ст. 167 УК РФ («Повреждение имущества») и ст. 213 УК РФ («Хулиганство») после нападения на служебный автомобиль ФСБ.

О том, как прошла акция в Москве,— в материале “Ъ” «"Куда вы все идете? Чего вы все хотите?"»