Прокатная десятка

Кинокритик Дмитрий Барченков: «По сюжету заместитель шерифа округа Керн по прозвищу Дики (Дензел Вашингтон) едет в командировку в Лос-Анджелес, где уже достаточно долгое время остаются нераскрытыми несколько зверских убийств. Над расследованием работает сержант Джим Бакстер (Рами Малек из "Богемской рапсодии" и сериала "Мистер Робот"). Случайная встреча заставляет героев объединиться в поиске преступника. И совсем скоро под подозрение попадает фанат преступлений Альберт Спарма (блистательная работа Джареда Лето). Только улик против него никаких нет»

Интервью с режиссером и актерами фильма — в материале “Ъ-Стиль”