Прокатная десятка

28 января в прокат вышел ряд фильмов, среди которых блокбастер с Миллой Йовович «Охотник на монстров», детективный триллер с Дензелом Вашингтоном и Джаредом Лето «Дьявол в деталях» и другие. Что посмотреть в кино на выходных — в подборке “Ъ”.
Охотник на монстров
Прокатная компания Sony Pictures: «Параллельно нашему миру существует иной: мир, где правят крайне опасные и наделенные невероятной силой монстры, яростно оберегающие свои владения от чужаков. Именно сюда через пространственный портал попадают лейтенант Артемис (Милла Йовович) и ее отряд элитных бойцов. И теперь им предстоит проверить себя на прочность перед лицом невиданной ранее угрозы. В попытке выжить и найти дорогу домой Артемис объединяет силы с таинственным Охотником (Тони Джа), который научился выживать в этих враждебных землях. Вместе героям предстоит вступить в беспощадную схватку с монстрами, не знающими страха и жалости»
Дьявол в деталях
Кинокритик Дмитрий Барченков: «По сюжету заместитель шерифа округа Керн по прозвищу Дики (Дензел Вашингтон) едет в командировку в Лос-Анджелес, где уже достаточно долгое время остаются нераскрытыми несколько зверских убийств. Над расследованием работает сержант Джим Бакстер (Рами Малек из "Богемской рапсодии" и сериала "Мистер Робот"). Случайная встреча заставляет героев объединиться в поиске преступника. И совсем скоро под подозрение попадает фанат преступлений Альберт Спарма (блистательная работа Джареда Лето). Только улик против него никаких нет»
Интервью с режиссером и актерами фильма — в материале “Ъ-Стиль”
Зоя
Прокатная компания «Каропрокат»: «Осень 1941 года. Вчерашняя школьница Зоя Космодемьянская уходит добровольцем в диверсионную школу. Партизанский отряд, в котором находилась Зоя, попадает в засаду, а Зоя схвачена немцами при попытке поджечь сарай. Допросы и пытки ни к чему не привели. Она не сказала ничего, что могло бы сорвать выполнение задания другим группам. Фашисты не смогли добиться даже ее настоящего имени... Ее жертва не стала напрасной. Ее подвиг воспламенил миллионы сердец, помогая нашим солдатам дойти до Берлина»
Афера Оливера Твиста
Прокатная компания MEGOGO Distribution: «Он раньше назывался Оливером, однако отныне его зовут Твист. Во время разрисовки очередного граффити его подметили участники одной из местных криминальных группировок и взяли на прокачку. Среди них есть воровка, обаяшка, хакер, убийца и преступный гений. Последний намеревается украсть самое ценное сокровище Кристиана Лосберна — редкую картину. Она охраняется лучше элитного музея, и кража, подобная этой,— полное безумие. Чем же все закончится?»
Бывшая с того света
Прокатная компания «Парадиз»: «В поисках вдохновения романист Чарльз Кондомайн, переживающий глубокий творческий кризис, хочет провести спиритический сеанс, для чего приглашает в свой дом знаменитого медиума, мадам Аркати. Он не подозревал, что та вызволит из загробного мира неугомонный дух его покойной, но очень ревнивой жены, которая начинает травить его новую супругу и во что бы то ни стало хочет вернуть себе любовь своего бывшего… Складывается весьма оригинальный любовный треугольник»
Душа
Кинокритик Юлия Шагельман: «Смерть настигает Джо Гарднера в самый неподходящий момент: как раз когда он, забросивший по настоянию матери мечты о карьере пианиста и преподающий музыку школьникам, лишенным слуха и интереса к предмету, получает наконец шанс все исправить. Его приглашают выступить с джаз-бандом знаменитой саксофонистки Доротеи. На радостях Джо не замечает ничего вокруг, проваливается в канализационный люк, и тело его отправляется в кому, а душа — в Великое После…»
Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Джаз в конце туннеля»
День города
Прокатная компания «Каропрокат»: «Празднуя День города, люди не заметили, что рабочую поездку через населенный пункт запланировал сам президент. Внезапная новость повергает всех в шок и порождает хаос: мэр, участковый, батюшка и другие герои из этого места, затерянного в глубинке, забытого богом и прогрессом, должны в кратчайшие сроки привести активно отмечающий, как в последний раз, город в приличный вид, наспех замаскировать проблемы от взгляда из охраняемого кортежа и изобразить, что это место высокой культуры быта»
Девушка, подающая надежды
Кинокритик Юлия Шагельман: «Фильм, посвященный женщинам, начинается с крупного плана мужчин, снятых ниже пояса и отплясывающих под какой-то сладкоголосый клубный ремикс на переполненном танцполе. От костюмных брюк и бежевых чиносов камера поднимается к расходящимся на животах полам рубашек, распущенным узлам галстуков, красным потным лицам: группа менеджеров среднего звена выпускает пар, накопившийся за рабочую неделю. Обсуждаются обычные офисные проблемы, в том числе коллеги женского пола, которые вечно чего-то хотят и куда-то лезут.
Потом их внимание привлекает женщина, очень нетрезвая и явно не отдающая себе отчета, где находится. Коллективный разум приходит к непреложному выводу, что, дойдя до такого состояния, она сама напрашивается на неприятности, и один из парней решает воспользоваться ситуацией. Но, когда ему удается затащить незнакомку к себе домой и уже снять с нее трусы, оказывается, что она совсем не так пьяна и беспомощна, как ему показалось»
Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Хорошо поотмщались»
Чудо-женщина 1984
Кинокритик Юлия Шагельман: «Для поклонников картины сиквел стал одним из самых ожидаемых голливудских проектов — но, как известно, большие надежды могут обернуться еще большими разочарованиями (по иронии судьбы это одна из магистральных тем "Чудо-женщины 1984"). Конечно, как положено продолжению, оно длиннее (пускай всего на 10 минут), громче, ярче. С сумрачных полей Первой мировой и затянутого туманом Лондона действие перенеслось в ослепительно вульгарную рейгановскую Америку 1980-х. Постановщики не пожалели времени и сил на воспроизведение примет эпохи: сверкающих фальшивой позолотой торговых центров, огромных автомобилей, нелепых в своей преувеличенности причесок, макияжа, костюмов — всех этих леопардовых лосин и пластиковых клипсов размером с голову младенца, от ношения которых избавлена только Галь Гадот, играющая Чудо-женщину»
Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Новые приключения необъяснимы»
Последний богатырь: Корень зла
Прокатная компания «Дисней студиос»: «В Белогорье мир и спокойствие, зло побеждено, Иван наслаждается заслуженной славой. Рядом отец Илья Муромец, возлюбленная Василиса в предсвадебных заботах, ставшие друзьями Баба Яга и Водяной. Но тоска по родному миру тяготит Ивана. А еще больше его заботит неминуемое начало Богатырских игр — съезда всех витязей Белогорья, где добры молодцы будут показывать удаль и силу. Однако когда в самый разгар состязаний пробуждается древнее зло и само существование волшебного мира оказывается под угрозой, Ивану приходится объединиться и со старыми друзьями, и с новыми недругами. Им предстоит отправиться в дальнее путешествие, за пределы известного мира, чтобы обнаружить истоки зла, найти способ одолеть врагов и узнать, как вернуть мир в Белогорье»
Интервью "Ъ-Стиль" с исполнительницей одной из главных ролей в фильме Екатериной Вилковой