«Призываю не ориентироваться на внешнее, а смотреть вглубь себя»

1 января в кинотеатрах страны стартует российский блокбастер-сказка «Последний богатырь: Корень зла». Спустя три с лишним года студия Disney снова показывает зрителю приключения сына Ильи Муромца Ивана, который в первой части из типичного москвича превращался в богатыря. Главную антагонистку Варвару тогда исполнила актриса Екатерина Вилкова. В сиквеле ее героиня появляется вновь. О воспитании детей, скринлайф-сериалах и новогодних традициях с актрисой специально для «Коммерсантъ Стиль» поговорил Дмитрий Барченков.

— В финале первой части «Богатыря» казалось, что главные свои злодейства ваша Варвара готовится совершить в будущем. Но «Корень зла» внезапно показывает ее далеко не главной антагонисткой. Упростился ли образ с уменьшением роли в сюжете? Проще ли было погружаться в историю на этот раз?

— Скорее не упростился, а стало меньше ответственности. У Варвары сейчас нет развития. В первой части она сильно менялась, а здесь статична. Ну и действие она и правда не особо двигает теперь. И не буду скрывать, что очень переживала по этому поводу, почти плакала, думала, что же будет с моей Варькой. Казалось, что сейчас она начнет свои грязные делишки и будет в этом расти, но сценарий преподнес сюрприз. В какой-то момент я даже начала искать подводные камни: кому же я перешла дорогу, кому сказала что-то не то. Муж меня долго пытался успокаивать разными путями, но организм мой ни на что не соглашался, пока Илья не выдал предположение, которое меня успокоило. Он сказал: «Кать, такое прекрасное зло, как ты, будет вызывать у детей и подростков желание быть на него похожими. Это же неправильно». На что я ответила: «Хорошо, Илюш, такой ответ принимается». И немного успокоилась. Зло должно быть страшным, жутким и неприятным, чтобы дети равнялись на что-то светлое и доброе, а не на меня и мою героиню. Но я все равно надеюсь на альтернативное развитие событий, например на сериал про Варвару, где она будет мстить нашим общим обидчикам! (Смеется.)

— У вас двое детей. Наверняка вы показывали им первую часть и покажете продолжение. Как они относятся к тому, что их мама не принцесса, а самая настоящая злодейка?

— Мне кажется, что они все равно думают, будто мамина Варвара — это диснеевская королева. Старшая дочь после просмотра первой части сама тыкала в меня пальцем и говорила окружающим, что мама снималась в «Последнем богатыре», главном российском блокбастере. Видимо, так на нее повлияла корона моей героини.

— Книжные сказки есть в жизни ваших детей? Читаете им на ночь?

— Я в меньшей степени этим занимаюсь. В нашей семье за это отвечают папа и дедушка. Мужчины у нас за чтение. Вообще, они уже и сами много читают. Младший — что-то попроще, а старшая — в основном из школьной программы, умудряется даже меня удивить. Я порой начинаю листать ее какую-нибудь книжку и понимаю, что вижу ее в первый раз и мне нужно потратить приличное количество времени, чтобы ее прочесть. Тогда говорю дочери, что ей доверяю, что она справится без меня.

— Еще пару лет назад я бы спросил, не переживаете ли вы, что ваши дети меньше читают, но, кажется, сегодня все снова изменилось. Миф о том, что с развитием технологий мыслительный процесс у детей упрощается, развеивается.

— Дети действительно читают меньше. И действительно поменялось восприятие этого факта. Когда я была маленькой, было только полтора-два часа по воскресеньям на мультики: помню «Чипа и Дейла» или «Утиные истории». А остальное время было для чтения и фантазерства, которых вроде бы наших детей лишили. Но это не совсем так. Просто нам больше делать было нечего. Книга была единственным источником сказки. Сейчас же есть возможность посмотреть красочное кино, мультфильмы Disney. И это неплохо. Да, ты не можешь придумать принцессу или Змея-Горыныча, которых нарисовали талантливые люди и тебе показывают. Зато у родителей появилась возможность изобретать с детьми разные игры для развития воображения.

— Вы снялись в Zoom-сериале «Окаянные дни». Почти все артисты, сценаристы и продюсеры, которые участвовали в подобных карантинных проектах и с которыми я беседовал, в основном были недовольны как форматом, так и результатом. У вас какие актерские ощущения?

— В условиях пандемии скринлайф может заменить реальные, традиционные съемки, но он жутко непривычен, неудобен. Для подобного рода проектов должны быть другие артисты, что ли. В институте меня учили воспринимать, что говорит собеседник, реагировать на его слова (адекватно или не очень) — отсюда рождается персонаж. В Zoom ты не чувствуешь обратной связи, не понимаешь, кто из маленьких человечков на экране вообще с тобой общается. Ты видишь другого героя, или режиссера, или оператора? Кроме того, сейчас я смотрю на ваше лицо, а во время съемок нужно смотреть в камеру устройства, в маленькую черную точку, чтобы у зрителя создавалось ощущение присутствия, то есть я даже человека не вижу. Да и вообще в целом общение через экран никогда, как мне кажется, не заменит реального общения. Скринлайф и Zoom — как безалкогольное пиво. Вроде оно даже может приносить удовольствие, но все равно чего-то не хватает, чувства настоящего.

— Многие актеры и актрисы, особенно театральные, за время пандемии успели разочароваться в профессии, которая, оказывается, может при таких форс-мажорах, как карантин, их подвести, оставить попросту без денег. У вас таких мыслей не возникало?

— На мое ощущение жизни в целом пандемия, наверное, повлияла, а на ощущение профессии в частности — нет. Мне кажется, дело даже не столько в разочаровании, сколько в потере доверия. Работая артистом, служа театру, многие зачастую не могут себя и свои семьи прокормить. Но у меня такая потеря доверия произошла гораздо раньше. С театром у меня не сложилось сразу (и дело, конечно, не в материальной составляющей). Я воспринимаю свою профессию как ремесло и получаю от него удовольствие. Правда, с возрастом чувства стираются. И сегодня могу точно сказать, что я особо от профессии ничего не жду, смотрю на нее трезво, понимаю, что она может меня подставить. И если такое случится, то я буду спокойно искать какое-то другое ремесло — делать YouTube-шоу с другими разочаровавшимися в профессии коллегами, к примеру. (Смеется.) Но заранее думать об этом нет смысла — это как заранее думать о разводе. Если такие мысли случаются, то это уже «нелюбовь» и «несемья». Так же и с профессией. Раз зашла в эту воду, то буду в ней до тех пор, пока смерть не разлучит нас.

— Год выдался трудным. И даже сейчас, в преддверии праздников волшебного настроения у многих нет. Как с ним у вас? И есть ли рецепт по его созданию?

— Волшебное, новогоднее настроение — это что? Ожидание чуда? Любое настроение мы создаем себе сами. И внешние, материальные вещи — далеко не главное. В детстве мы радовались чему угодно, а сейчас будто бы зажрались, что ли... Можно, конечно, поставить елку, соорудить носки для подарков, облачить во что-нибудь классное компанию, с которой проводите праздники. Или и вовсе купить китайскую петарду и запустить ее. Да так, чтобы все соседи испугались, выбежали во двор и поразились. Но это во мне будто Варвара снова взыграла с ее темными мыслишками. Если серьезно, мне кажется, что нужно отталкиваться от себя. И без всей атрибутики, что я назвала, можно создать чудесный праздник, просто, например, дав себе отдохнуть. В общем, призываю не ориентироваться на внешнее, а смотреть вглубь себя.

Беседовал Дмитрий Барченков