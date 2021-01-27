На Кубани спокойно отнеслись к акциям в поддержку Навального

Во всех крупных городах региона 23 января прошли несанкционированные акции в поддержку политика Алексея Навального. По оценкам корреспондентов «Ъ-Кубань», это был самый массовый митинг в регионе за последние 10 лет, он собрал несколько тысяч человек. В основном на улицы вышли люди возраста 20–35 лет. Сторонники Алексея Навального между тем уже анонсировали новые массовые акции. Представители политических партий в регионе не поддерживают несогласованные мероприятия, при этом отмечают, что основной причинной массового протеста людей является не поддержка опального политика, а сложившаяся по всей стране социальная несправедливость, а также недовольство действиями властей — причем не региональных, а федеральных.



Субботние несогласованные митинги в поддержку Алексея Навального по численности и составу превысили все прогнозы. В «регионе пенсионеров», как называют Краснодарский край, не ожидали такого массового участия. И все же в большинстве городов акции прошли очень спокойно. Сотрудники силовых структур практически не предпринимали никаких действий, за исключением отдельных случаев.

Как писал «Ъ-Кубань», несогласованные акции 23 января прошли в Краснодаре, Сочи, Новороссийске, Анапе, Геленджике и в ряде других городов. Они не сопровождались столкновениями между протестующими и силовиками. Исключением выступил Сочи. Число задержанных, по данным «ОВД-Инфо», составило не более 200 — во всем регионе. При этом в каждом городе работал общественный транспорт, не было перебоев со связью.

Представитель от исполнительного органа государственной власти Краснодарского края в Совете федерации Алексей Кондратенко отметил, что все, кто принимает участие в несогласованных акциях, должны понимать и принимать последствия своих решений. «Я резко отрицательно отношусь к тем, кто участвует в таких мероприятиях, особенно к организаторам. Самое возмутительное, это когда к таким вещам привлекают несовершеннолетних. Это недопустимо и незаконно. Существует определенная процедура, которой необходимо следовать. Если же этого нет — власть обязана пресекать подобные действия»,— сказал представитель Совфеда.

Люди, и молодежь в частности, не знают историю, не понимают, к чему могут привести подобные акции. Поэтому они поддерживают непонятно кого и непонятно с какой целью.

Депутат Государственной думы Владимир Евланов также высказался против проведения несогласованных акций. «Я категорически против любых мероприятий, которые выходят за рамки закона. Любые несанкционированные митинги приводят к печальным последствиям. Это прямой путь к дестабилизации ситуации в стране, от которой пострадают все: и участники митингов, и граждане. А тем более привлечение молодежи и, что еще страшнее, детей — совершенно недопустимо»,— сказал депутат.

Руководитель департамента внутренний политики администрации Краснодарского края Александр Топалов не стал комментировать происшедшее. Он лишь отметил, что порядок организации и проведения публичных мероприятий по закону предполагает предварительную подачу уведомления в установленные сроки в орган публичной власти. «Касаемо событий 23 января, уведомлений в установленном порядке и сроки организаторами не подавалось»,— напомнил господин Топалов.

Председатель Краснодарской краевой молодежной общественной организации «Кубанский союз молодежи» Юрий Костомаха считает, что молодежи необходимо учить историю, чтобы избежать множества неприятностей. «Люди, и молодежь в частности, не знают историю, не понимают, к чему могут привести подобные акции. Поэтому они поддерживают непонятно кого и непонятно с какой целью. С ними нужно заниматься. В целом хочу сказать, что я негативно отношусь к подобным вещам. Я за целостность страны и за единство нашего народа».

Во-первых, я думаю, что любой человек имеет право на выражение собственных взглядов. Во-вторых, любые действия должны происходить в правовом поле.

Ректор Кубанского государственного университета Михаил Астапов считает, что в этой ситуации главное — действовать по закону. «Во-первых, я думаю, что любой человек имеет право на выражение собственных взглядов. Во-вторых, любые действия должны происходить в правовом поле. Исходя из этих двух пунктов, могу сказать, что отношение к митингам и их участникам у меня не слишком позитивное. То есть уже по одной только причине, что это незаконно, я не поддерживаю такую форму протеста. Если говорить о репрессиях по отношению к студентам, их не было. И мне не известно об участии моих учащихся в митинге. Возможно, они там были, но фамилий конкретных у меня нет»,— сказал Михаил Астапов. Он добавил, что за незаконные действия должно последовать наказание, однако оно должно быть соразмерным вине.

Лидер кубанских коммунистов, депутат гордумы Александр Сафронов считает, что люди в основной своей массе вышли вовсе не в поддержку Навального, а против существующего социально-экономического курса. «Пенсионная реформа, рост налогов, снижение доходов населения, деградация социальной сферы и в первую очередь образования, здравоохранения и культуры — вот главные причины недовольства населения. При этом надо честно сказать, что Россия в целом стала очень социально несправедливым государством, и коронавирусный кризис с особой остротой это подчеркнул. Кучка миллиардеров стала еще богаче, а количество социального неблагополучия в стране только растет. Либо в стране станут проводить социально-ориентированную политику, либо социальное и политическое недовольство продолжит и дальше копиться в обществе, выплескиваясь с некоторой периодичностью»,— сказал Александр Сафронов.

Председатель краевого отделения партии «Яблоко» Ирэн Ильенкова также считает, что основной причинной массового протеста в Краснодарском крае является накопительный эффект недовольства: «Рост цен на основные продукты питания, отфутболенные во всех судах дольщики, безработица, уничтожение уникальной экологии края и полная закрытость власти. Нельзя общаться с населением при помощи картинок в инстаграмме. Годами не решать проблемы и только обещать сделать жизнь лучше. Люди выходили не за Навального, а за самих себя. Невозможно заставить Родину любить, когда Родина тебя самого не любит, не уважает и всякий раз указывает тебе твое место в пищевой цепи».

Председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Денис Хмелевской считает, что молодежью умело манипулируют через социальные сети, призывая к незаконным акциям протеста и нарушению общественного порядка. «Но виновата в этом в большинстве своем власть, которая не замечает очевидного: огромного социального расслоения в обществе, падения уровня жизни и доходов у большинства россиян. Молодежь — самая активная часть населения, и всю эту несправедливость воспринимает особенно остро. Кроме того, на федеральном уровне ею уже давно никто не занимается. Считаю, что сегодня необходимо открыть вузы для всех зарегистрированных политических партий, создавать там дискуссионные политклубы и кружки, дать возможность молодым людям реализовывать свои требования законно: через выборы и референдумы. Ну а школьникам и студентам нужно всегда четко понимать, что участие в незаконных акциях и поддержка иностранных агентов-грантоедов будет всегда заканчиваться филейной частью тела как для них самих, так и для страны»,— отметил господин Хмелевской.

Мария Турбина