Адвокат сообщил о более 100 задержанных на субботней акции протеста в Сочи

По оценке адвоката юридической службы «Апология протестов» Александра Попкова количество граждан, задержанных в Сочи на несанкционированном митинге 23 января и оставленных до утра в отделениях полиции города, превышает 100 человек.

«Точное количество задержанных оценить сложно по той причине, что, во-первых, многих из них после беседы отпустили по домам без составления протоколов или с подписанными обязательствами о последующей явке. Из тех, кто провел ночь в отделениях полиции, нам известно примерно о 70 гражданах, доставленных в отдел полиции Центрального района, около 30 – в отделение на Мацесте, 13 – в Блиново Адлерского района. Во-вторых, было очень много участников, попавших в полицию впервые, и люди не знали куда обращаться и как вести себя в такой ситуации, что осложняло координацию задержанных,» - пояснил Александр Попков.

По сведениям адвоката, вчера и сегодня состоялись суды над задержанными, по их итогам 22 человека получили штрафы по 10 тыс.руб., трое по решению суда Центрального района получили по семь суток ареста, одна из них, женщина – за организацию незаконной акции протеста, двое мужчин – за сопротивление полиции при задержании. Также в течение недели будут проходить суды над участниками митинга, которые были отпущены после составления протоколов и подписке обязательств о явке – таких граждан насчитали около 60. Со слов господина Попкова известно о четырех несовершеннолетних, по факту участия которых в несанкционированной массовой акции составлены протоколы на имя родителей. В целом же средний возраст задержанных оценивается в 25-30 лет.

Как сообщает Александр Попков, сочинская полиция за исключением отдельных случаев вела себя корректно и вежливо, обеспечивала доступ адвокатов к задержанным, содействовала передаче посылок, обеспечивала удовлетворительные бытовые условия содержания.

Как ранее сообщал «Ъ-Кубань», несогласованная акция протеста состоялась в Сочи 23 января на Площади Флага перед зданием городской администрации.

Ольга Логинова