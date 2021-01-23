В Сочи на Площади Флага состоялась протестная акция

В Сочи в районе центральной Площади Флага напротив здания городской администрации состоялась несанкционированная городскими властями массовая протестная акция. По оценке сочинской полиции, в мероприятии приняли участие порядка 200 человек. По оценкам независимых наблюдателей численность митингующих превышала 1 тыс. человек.

К 14:00, времени начала митинга, вход на городскую площадь был перекрыт фан-барьерами, бригада рабочих производила демонтаж новогодней елки, на прилегающих улицах дежурила полиция, присутствовали также представители городской администрации и сотрудники центра «Э». Через 15-20 мин после начала митинга на площадь вышли сотрудники ОМОН в экипировке.

Протестующие собрались у южной оконечности площади, на пешеходной улице Навагинской, скандируя лозунги. Средний возраст протестующих по оценкам наблюдателей составлял 25-30 лет, однако в акции участвовали также учащиеся старших классов школ, студенты и пожилые граждане.

Акция проходила мирно, представители полиции в мегафон многократно призывали участников разойтись, так как заявка на митинг не подавалась, следовательно, митингующие нарушают общественный порядок и федеральный закон №61.

Через 15-20 минут после начала акции начались задержания. По субъективным оценкам полицией было задержано несколько человек, официальные данные у пресс-службы УВД г.Сочи и Краснодарского края на момент публикации материала получить не удалось. Задержания проходили в основном мирно.

Около 15:00 были закрыты расположенные в районе Торговой галереи магазины и кафе. Было перекрыто движение на Платановой аллее, что вызвало затруднения в движении транспорта. ОМОН начал окружать место проведения акции, разделять толпу на части и теснить протестующих на улицу Навагинскую, задержав несколько митингующих.

К 16:00 к цепи ОМОН присоединились сотрудники полиции со служебными собаками. Участники акции были частично рассеяны, оставшиеся вытеснены на площадь у поющих фонтанов в районе ТЦ Мелодия.

К 16:30 акция завершилась, к 17:00 движение транспорта по Платановой аллее было восстановлено.

Ольга Логинова