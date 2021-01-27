Басманный суд не нашел нарушений при задержании уральского экс-схимонаха

Басманный суд Москвы признал законными действия следователя при задержании экс-схимонаха Сергия (Николай Романов), сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

«Судом отказано в удовлетворении жалобы защиты Романова на действия следователя», — сообщили в суде агентству.

Напомним, что защита экс-схимонаха просила признать незаконными ночной допрос Николая Романова и другие обстоятельства его задержания на территории Среднеуральского женского монастыря (Свердловская область).

Николай Романов был задержан после штурма монастыря в ночь на 29 декабря 2020 года. Он был отправлен в Москву, там его арестовали на два месяца по обвинениям по ч. 3 ст. 110.1 УК РФ (Склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица), ч. 3 ст. 148 и ч. 1 ст. 330 УК РФ (Нарушение права на свободу вероисповеданий и самоуправство).