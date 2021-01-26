Песков призвал наказывать за беспорядки во время протестов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что во время акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 января были беспорядки. Он заявил, что с нарушителями диалог невозможен и они должны отвечать по закону.

«Люди, которые вышли на незаконную акцию, они являются нарушителями закона… Те, кто вышел на незаконную акцию протеста и участвовал в беспорядках, нападал на представителей органов правопорядка, это уже серьезные правонарушения, которые должны преследоваться по закону. С ними диалога быть не может, я в этом убежден»,— заявил господин Песков журналистам во время пресс-колла.

Он также сравнил с террористами тех, кто, по его словам, прикрывается детьми на этих акциях. «Разве террористы не прикрываются женщинами и детьми? Прикрываются. Давайте вспомним много таких случаев в печальные дни нашей истории, через которые мы все нашей страной прошли. Очень плохо, когда на подобные акции провоцируют детей»,— сказал Дмитрий Песков.

Дмитрия Пескова также спросили, как в Кремле оценивают необоснованные избиения протестующих и жесткие задержания. При этом журналисты отметили, что против протестующих были заведены уголовные дела, а против силовиков — нет. Пресс-секретарь заявил, что «были печальные моменты», но на это сразу отреагировало руководство правоохранительных органов.

«Согласитесь, что уровень насилия со стороны участников этих акций был достаточно беспрецедентным. Они вели себя чрезвычайно агрессивно, и конечно, случаи такой агрессии против представителей органов правопорядка, их было несравнимо больше, чем нежелательных проявлений в том, как действовали полицейские и ОМОН»,— сказал господин Песков.

«Действительно, были печальные моменты, где действительно была необоснованная грубость со стороны представителей органов правопорядка, на это моментально отреагировало и руководство полиции, и руководство ОМОНа, сами сотрудники, которые допустили такие действия, поэтому там и разбирательства служебные ведутся. Об этом незамедлительно было сообщено»,— заявил пресс-секретарь.

23 января во многих городах России прошли несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Основное требование — его освобождение. Также протестам предшествовал выход расследования, в котором утверждалось, что президенту России принадлежит дворец под Геленджиком. Сам президент это отрицает.

Как проходила акция в Москве — в материале “Ъ” «"Куда вы все идете? Чего вы все хотите?"».