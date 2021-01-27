Россия и США договорились продлить ДСНВ без дополнительных условий

Россия и США решили продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название СНВ-3) без каких-либо дополнительных условий, как предлагала Москва, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«На наших условиях: на пять лет без предварительных условий, без любых дополнений и каких бы то ни было "довесков"»,— сказал господин Рябков журналистам (цитата по «РИА Новости»).

ДСНВ был подписан президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года в Праге. Он вступил в силу в феврале 2011 года, срок действия — десять лет. Договор предусматривает, что каждая из сторон сокращает и ограничивает свои СНВ так, чтобы через семь лет после его вступления в силу (и в дальнейшем) их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ); 1550 единиц для боезарядов на них; 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР и БРПЛ, а также ТБ.

Администрация предыдущего президента США Дональда Трампа не соглашалась продлить договор на условиях Москвы. Новый президент США Джо Байден заявил о готовности продлить документ. Накануне, 26 января, президенты России и США обсудили по телефону продление договора. Позднее Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о продлении СНВ-3 на пять лет.

О продлении ключевого российско-американского соглашения — в материале “Ъ” «Как по нотам».