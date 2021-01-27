На Кубань поступило еще 17 тысяч доз вакцины от коронавируса

Медицинские учреждения Краснодарского края получили еще 17 тыс. доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Общее количество полученной вакцины на Кубани достигло 40 тыс. доз. Всего прививки в крае поставили уже 21,3 тыс. человек, среди них полный курс прошли более 7 тыс. человек.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, по данным на 22 января заявки на прививку подали около 23 тыс. жителей. Вакцинация проводится бесплатно и добровольно. Для ее прохождения достаточно иметь паспорт, страховой медицинский полис и СНИЛС.

Вакцинация проводится в медучреждениях края, а также в мобильных пунктах, расположенных на территории Краснодара. 26 января в краевом центре начал работу уже четвертый такой пункт: он расположен в Центре медицинской профилактики, расположенном на ул. Трамвайной 5. Кроме того, они работают на Главной городской площади Краснодара, а также возле ТРЦ «Красная Площадь» и в самом торгово-развлекательном центре.

Алексей Белянин