В Краснодарском крае на вакцинацию от COVID-19 записались больше 23 тысяч жителей

В Краснодарском крае более 23 тыс. жителей подали заявки на вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, в ближайшее время в край поступит еще 235 тыс. доз вакцины, которые распределят по центрам вакцинации.

В администрации края уточняют, что по последним данным прививку от COVID-19 поставили уже более 17 тыс. жителей Кубани. На первом этапе вакцинацию прошли все желающие медики, педагоги, соцработники.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, по данным на 19 января 2021 года прививки от COVID-19 получили 12 695 жителей Краснодарского края. Из них 3885 человек уже прошли полный курс вакцинации. Всего в край на тот момент поступило около 20 тыс. доз вакцины от COVID-19. В регионе, по уточненным данным вакцинацию от COVID-19 проводят в 100 больницах и поликлиниках.

20 января стало известно, что жители Краснодарского края смогут записаться на вакцинацию от коронавируса на портале Госуслуг, по телефону или на сайтах медицинских организаций, где делают прививки от COVID-19, а также через МФЦ.

Кроме того, с 21 января в Краснодаре начали работу два мобильных пункта вакцинации от коронавирусной инфекции. По данным властей края, они организованы на базе автомобилей «КамАЗ» с возможностью подключения к электрической сети. Для каждого мобильного пункта сформированы отдельные бригады медиков. Мобильные пункты будут работать на Главной городской площади Краснодара, а также возле ТРЦ «Красная Площадь». 22 января власти региона сообщили, что третий мобильный пункт также открыли в самом торгово-развлекательном центре.

Алексей Белянин