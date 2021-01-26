В Краснодаре открылся четвертый мобильный пункт вакцинации от COVID-19

В Краснодаре начал работу четвертый мобильный пункт, где можно пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Он работает в Центре медицинской профилактики, расположенном на ул. Трамвайной 5. Время работы — по будням с 8 до 20 часов.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, первые два мобильных пункта вакцинации открылись в Краснодаре 21 января 2020 года. Они организованы на базе автомобилей «КамАЗ» с возможностью подключения к электрической сети. Для каждого мобильного пункта сформированы отдельные бригады медиков. Мобильные пункты работают на Главной городской площади Краснодара, а также возле ТРЦ «Красная Площадь». 22 января власти региона сообщили, что третий мобильный пункт также открыли в самом торгово-развлекательном центре.

По данным на 23 января, прививки от коронавируса сделали 18,3 тыс. человек. Полный комплекс вакцинации прошли около 6 тыс. жителей региона. Всего заявки на прививку подали около 23 тыс. жителей. Вакцинация проводится бесплатно и добровольно. Для ее прохождения достаточно иметь паспорт, страховой медицинский полис и СНИЛС.

Алексей Белянин